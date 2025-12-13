醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤

蘇茲‧羅培茲在罹患22磅卵巢囊腫情況下誕下一名健康男嬰，堪稱醫學奇蹟。（圖／Cedars-Sinai）

美國加州一名41歲護士蘇茲羅培茲（Suze Lopez）日前在罹患重達22磅（約10公斤）卵巢囊腫的情況下發現懷孕，經診斷後更確定為罕見的腹腔異位妊娠。在這個幾乎不可能的醫學情境中，她最終順利誕下一名健康男嬰，堪稱「現代奇蹟」。

根據美國洛杉磯塞達斯-西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）與《ABC新聞》報導，蘇茲原本準備接受手術切除多年來不斷增生的卵巢囊腫，術前例行驗孕竟顯示陽性，讓她難以置信。身為緊急醫療室護士的她坦言，長期以來受到卵巢疾病困擾，原以為是誤判或腫瘤導致的假陽性反應。但當她將消息告訴丈夫安德魯（Andrew Lopez）後不久，腹部劇痛隨即發作，被緊急送往洛杉磯Cedars-Sinai醫院。

負責接案的產科主任歐茲梅克醫師（Dr. John Ozimek）表示，影像掃描顯示蘇茲的子宮完全是空的，胎兒實際上位於腹腔內，緊鄰著重達10公斤的囊腫，「胎兒的頭靠在脾臟下方、臀部則貼近子宮」，他說，「在我職業生涯中從未見過這樣的案例」。

整起醫療團隊動員多達30位專家，包括高危妊娠科醫師、婦癌外科、麻醉師與NICU（新生兒加護）團隊共同應對。協同醫師曼努爾（Dr. Michael Manuel）將囊腫移位後，歐茲梅克團隊迅速完成剖腹接生。但蘇茲隨即出現嚴重出血，麻醉師桑契斯醫師（Dr. Michael Sanchez）緊急啟動高流量輸血裝置，總計輸入11袋血液才穩定情況。

新生兒命名為Ryu Lopez，出生時重約8磅，經短暫使用呼吸器後即恢復自主呼吸。新生兒科醫師黛雅妮姆（Dr. Sara Dayanim）表示，Ryu在短短兩週內就達成所有健康指標，「他打破所有預期」。

蘇茲術後轉往NICU與寶寶相聚，期間全力投入康復。她特別感謝護理師卡門查維茲（Carmen Chavez）全程陪伴，「她是我的守護天使，不但協助醫師說明病情，還陪我向女兒解釋這段特殊經歷。」

丈夫安德魯也動容表示：「Ryu與蘇茲是我生命中的奇蹟，我們所有的禱告都得到了回應。」蘇茲則說：「我每天都當成上帝給我的禮物，不再浪費每一分一秒。這個孩子是為了向世界證明，上帝與奇蹟真的存在。」

醫學上，腹腔妊娠屬於罕見且高風險的異位妊娠，其胎兒通常無法存活至足月，對孕婦本身也構成極大威脅。根據《美國醫學會雜誌》資料，破裂型異位妊娠佔懷孕相關死亡的2.7%。在極少數情況下，腹腔妊娠可維持至胎兒成形，但風險極高，須由跨專科團隊全程監控處置。

蘇茲康復後與丈夫及女兒團聚，表示每天都是上帝給的禮物。（圖／翻攝自X，@abc7newsbayarea）

