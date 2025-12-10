醫大兒被酒駕撞死！無照洗車工只判10年…主播父慟哭：毫無公平正義可言

記者吳泊萱／台中報導

吳姓洗車工酒駕撞死陳姓醫大生，一審判刑10年，陳父慟喊無法接受。（圖／翻攝畫面）

苗栗一名23歲洗車工吳姓男子，今年3月無照酒駕在台中西屯區闖紅燈，撞死騎機車外送的22歲高醫大陳姓學生，還肇事逃逸。事後更被檢察官起底，有15件交通違規紀錄，罰鍰高達17萬元，至今一毛未繳。全案經國民法官審理，依酒駕致死累犯、肇事逃逸累犯，合併判處10年徒刑。對此，陳姓男大生的主播父親痛喊「無法接受，完全沒有公平正義可言」，台灣社會對酒駕致死的刑責實在太輕，完全不符合人民的期待。

陳姓醫大生在台中實習時，遭無照酒駕的洗車工闖紅燈撞死。（圖／資料照）

陳父對於判刑結果，表達強烈不滿，強調只判10年，讓他既憤怒無奈又心酸，身為家屬我們完全不能接受，一個這麼惡劣的酒駕肇事致死，一個21歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判10年，完全沒有公平正義可言。

陳父表示，自己昨天開完庭從台中回台北的路上，有跟天上的兒子說，「為了幫你討公道，爸爸盡力了，不論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使，我也很感謝這輩子能有你這麼乖又優秀的兒子」。

洗車工吳男無照酒駕撞死醫大生，一審遭判刑10年。（圖／資料照）

陳父提起王世堅委員曾主張殺人償命，他認為台灣酒駕肇事或酒駕致死的刑責實在太輕，完全不符人民的期待，才讓酒駕的人有僥倖心態，未來應該朝立法、修法的部分去處理。

陳父指出，就像要包公辦案、懲奸除惡，也要給包公一把尚方寶劍，台灣的執法單位沒有尚方寶劍，就算檢警再努力也無法改變現況，法院也只能判一個非常不滿意的刑期。

陳父表示，自己絕對不接受肇事者吳男的賠償和解，一切將依法處理，除了對吳男民事提告求償，也將對車主及借車者一併提告，為愛子討回公道。



