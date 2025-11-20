醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中

記者施春美／台北報導

醫師邱筱宸表示，海帶芽富含膳食纖維、礦物質，能降低飯後血糖、壞膽固醇。(示意圖／翻攝自楊桃美食網)

蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。

婦產科醫師邱筱宸在其臉書表示，海帶芽是富含營養的食材，很適合當作日常食物。它主要營養成分包括膳食纖維、岩藻糖膠、藻褐素、Omega-3脂肪酸、多種礦物質。

邱筱宸表示，海帶芽能有效降低飯後血糖、降低膽固醇，還具有抗癌潛力。

1. 降低飯後血糖

一項日本的隨機交叉臨床試驗，比較吃「白飯」與吃「白飯再加上4克海帶芽」兩種情況，結果發現，加入海帶芽後，飯後30分鐘時的血糖與胰島素明顯較低。

2. 控制血脂

一項針對肥胖患者的雙盲隨機分派試驗，2組病人分別吃富含海帶芽點心和一般點心。經過8週後，海帶芽點心組別的低密度膽固醇下降7.4%，總膽固醇也下降5.8%。

類似的結果也在動物實驗中得到驗證，顯示海帶芽確實可以影響血脂與葡萄糖的代謝路徑。

3. 抗癌潛力

目前許多關於岩藻糖膠的研究還在進行中，包含抗腫瘤、抑制轉移、調節免疫等機轉，雖然還沒有大型臨床試驗真正證實效果，但初步結果顯示其具有潛力。

邱筱宸表示，她自己日常吃泡麵時會加入海帶芽，因為海帶芽的膳食纖維可以降低血糖波動，且吃來有飽足感，進而減少食量。她並提醒，「泡麵含鈉量很高，因此即使另外加入海帶芽，民眾還是不要喝光泡麵的湯汁。」

