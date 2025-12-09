醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈

黑木耳營養價值高，有補腎益精的功效。（示意圖／Pexels）

根據腎臟科醫師洪永祥說法，中醫長期以來強調「黑色入腎」，認為黑色食物具有補腎益精的功效。然而，從西醫觀點出發，慢性腎臟病患者在飲食上需特別注意「低磷、低鉀、低蛋白」三項原則，兩種醫學體系似乎出現矛盾。為此，洪永祥特別挑選出三種符合中醫理論且經西醫科學證據支持的黑色食物：黑木耳、藍莓與黑葡萄，都兼顧了養腎與飲食安全。

洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。

廣告 廣告

洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養炸彈」。對腎功能正常者有益，對慢性腎病患者而言則可能增加腎臟負擔。同樣地，紫菜雖富含礦物質，但作為濃縮型海藻，鉀含量也偏高，且需留意碘攝取。至於烏骨雞則屬於高蛋白食材，對需限制蛋白質攝入的腎友並不合適。

經由對常見十種黑色食物黑芝麻、黑豆、黑葡萄、黑木耳、桑葚、紫米、藍莓、紫菜（海苔）、烏骨雞與黑棗進行成分比對與文獻查證後，洪永祥指出，下列三種食材可望成為中西醫皆認可的護腎選擇。

首先是黑木耳，富含膳食纖維與多醣體，能協助吸附腸道毒素，減輕腎臟負擔。洪永祥引述PubMed相關研究指出，黑木耳中的多醣體具抗氧化功能，能有效降低尿素氮（BUN）與肌酸酐（Creatinine）數值，有助保護腎小管免於氧化損傷。

第二項推薦食物為藍莓。其鉀含量遠低於一般水果，每100克僅含約77毫克鉀，對需控鉀的腎臟病患者相對安全。藍莓中的花青素亦被科學證實可抑制NF-κB發炎通路，減少腎絲球纖維化。相關研究更指出，長期攝取富含花青素的漿果類，有助延緩腎功能惡化。

第三為黑葡萄。其果皮富含白藜蘆醇，具抗發炎與抗氧化作用，可活化體內SIRT1基因，減少腎細胞凋亡。文獻顯示，白藜蘆醇攝取可改善蛋白尿現象，有助延緩糖尿病腎病變進程。雖鉀含量略高於藍莓，但每日適量攝取（如8至10顆）風險可控，益處明顯。

洪永祥提醒，腎臟病友在飲食選擇上應同時考量營養密度與腎臟負擔，並強調「黑色食物護腎」並非迷信，若選擇正確種類與適量攝取，中醫智慧與西醫科學可達到有效整合，成為現代人聰明養腎的飲食對策。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天氣轉涼病毒蠢動！ 醫示警「B流病例增加」：燒得更高、明顯酸痛

腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG

「5日常感受」比健檢更重要！ 醫：走路疲累程度是血管功能指標