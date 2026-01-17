醫大生筆戰失控！ 嗆「兒科是剩科」還影射身障兒惹議

台北市 / 綜合報導

近日網路社群掀起爭議，一名自稱就讀陽明交通大學醫學系的男學生，因在社群平台與人筆戰時，多次出現脫序言論，不僅以帶有歧視意味的用語攻擊他人，還公開貶低小兒科醫師，稱兒科是「選剩的科別」， 同時使用涉及歧視身心障礙者的影射性語言發言， 迅速引發醫界與網友強烈反彈。

對此，陽明交大也出面回應「深表遺憾」，並已在第一時間了解學生狀況，後續將依校內機制進行必要的輔導與處理程序。

