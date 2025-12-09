醫大生被無照洗車工酒駕撞死 主播爸穿兒子衣褲出庭討公道

陳姓醫大生的爸爸，今天穿著兒子全套的衣服代替他出庭，希望替他討公道。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭今天開庭審理，陳男爸爸特別穿著兒子的衣服、褲子和外套悲傷出庭，難過表示兒子已經無法自己出庭，所以穿這樣代替他出庭要替他討公道，希望國民法官能重判。

這起事故發生在今年3月8日凌晨，擔任洗車工的吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車的22歲擔任外送員的陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

台中地院國民法庭今天審理，擔任體育主播的陳爸爸今天特別穿著兒子的襯衫、褲子和外套出庭，難過表示兒子已經無法自己出庭，所以穿這樣代替他出庭要替他討公道。

陳爸爸難過落淚表示，兒子是他在產房看著他出生，和家人感情都很好，生日時都會寫卡片給他，但現在已經沒有機會繼續愛他，能做的事，就是 透過司法替他討公道，他還著麼年輕，連22歲的生日還沒有過就這樣走了，對家屬來說是很大的打擊，希望這次的評審，有國民法官參與，可以打破過去的法匠窠臼，對於如此惡劣的行為重判，還給家屬和社會一個公道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

