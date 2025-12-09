醫大生遭惡男酒駕撞死 主播父出庭悲訴2千字長文：憑甚麼減刑
記者陳佳鈴／台中報導
苗栗一名23歲洗車工吳姓男子，今年3月無照酒駕在台中西屯區闖紅燈，撞死騎機車外送的22歲高醫大陳姓學生，還肇事逃逸。台中地院今日（9日）開庭審理，檢察官列舉吳男有多達15項交通違規，累計罰款高達17萬元，至今卻一毛不繳，罄竹難書。陳姓男大生的父親是電視台體育主播，今日也特地穿上兒子衣物出庭，當庭淚訴「已經沒有機會再愛兒子」，而他在法庭上就吳男科刑意見時，以2千字長文講述，數度潰堤，直批吳男「憑什麼能夠減刑？」因為在痛失兒子後，家庭遭逢巨變，更點出法律層面弊病，導致「最惡劣酒駕」可能還無法重判。
陳姓主播法庭全文：
我是被害人的爸爸，我今天穿的是我最心愛的兒子的衣服、褲子和在醫院實習的白袍，彷彿他也可以在這裡，和我一起來討一個公道。
和兒子最親的媽媽和妹妹還有阿嬤，今天沒有出席，因為他們情緒沒有辦法忍受這樣的煎熬和折磨，所以由我一個人代表。
如果可以，我想請在場所有人靜下心，想像一下，你今天來到這裡，不論是以什麼角色參與這場庭審，當結束之後你回家之前，還想著晚上要做什麼，明天要做什麼，未來要做什麼，卻在經過一個路口的時候，被一輛車直接撞死，那是什麼感覺？
是不是難以想像？是不是非常恐怖？一瞬間你的一切都沒了，你的生命沒了，你的夢想沒了，你的未來也沒了。
這就是我唯一的兒子受到的遭遇，他甚至大學還來不及畢業，還沒過22歲的生日，還沒來得及做好多好多他想做的事、想體驗的人生。
每一天想到這裡，做父親的我都無比的難過，為什麼我的兒子會遭遇到這麼可怕、這麼殘忍的事情。
吳叡旻(肇事者)，請你看看，這就是你撞死的人，一個個性溫柔、善解人意又不失幽默的男孩子，兒子很愛打線上遊戲，但從小也認認真真、辛辛苦苦讀書，國三的時候每天補習到晚上九點才回家，高三的時候還剃了光頭就為了專心準備大學考試，他在高雄醫學大學讀到四年級，來到台中的醫院實習，期間他遇到瓶頸，對未來職業的選擇出現困惑，所以他跑去打工、跑外送，賺取延畢一年所需要的學費和生活費。
兒子就是一個這麼優秀、獨立又堅持自我的孩子，正在追尋他理想人生的道路上。
昨天聽到被告吳叡旻不但沒有汽機車駕照，甚至是連考都沒去考過，就長期開著車在路上橫衝直撞，心裡覺得萬分諷刺，兒子不但有機車駕照，甚至利用大三暑假那一年去上駕訓班，把汽車駕照也考到了，但是他卻從來沒有開車上路過。
就在騎摩托車規規矩矩過綠燈的時候，被撞死，為什麼？
因為吳叡旻你開車闖紅燈，你還是酒駕、無照駕駛、超速闖、肇事逃逸，撞死的我最心愛的兒子。
所有最惡劣的駕駛行為你全部犯了，當天兒子不但有戴安全帽，還是那種全罩式，類似賽車專用非常厚實緊密非常貼臉的安全帽，但你把他撞得頭骨破裂，全身18處骨折每次想到這裡我的心都碎了。
從車禍發生之後，每一天我都會想好幾遍我從小愛他到大、苦心養育栽培的兒子，想到他的遭遇，我都是撕心裂肺的痛，這是我最喜歡的一張和兒子的合照，是他三歲的時候，在淡水漁人碼頭的情人橋上拍的，那時候的他好開心好可愛，這是我們的全家福，是我們到日本玩在摩天輪上面拍的，現在我們的家庭已經永遠無法完整了。
22年前我親自在醫院陪產，開心又興奮的在產房看著兒子出生、來到這個世界，沒想到22年後我卻必須到太平間去認屍，傷心的幫他辦喪禮辦、告別式，今天要站在這邊說這些話，再一次談這件事，對我而言更是難以承受的痛。
但是為了兒子我必須堅強，我必須要努力為他討回公道，這是當爸爸剩下唯一能為他做的事，不只如此，兒子雖然走了，但我希望他的生命能發揮更大的價值，要讓這個社會、要讓更多人免於酒駕肇事的恐懼。
欠債還錢，殺人償命，天經地義，這是自古以來大家常掛在嘴邊的話。但我發現，這樣的話在進步、文明的台灣的司法體系中得不到印證，酒駕致死在日本最高可以判20年刑期，在美國最重可判處終身監禁甚至死刑。
在台灣酒駕開車撞死人，最高刑期「只有十年」，而且過去的判例從來沒有判滿十年過，這條法律完全不符合我的期待，我相信也不符合大多數台灣人的期待，如果受害的是你的朋友家人，判不到十年，你覺得符合公平正義嗎？司法程序中，我也發現，兒子這個案子即使加上其他的罪，最後可能連20年，甚至15年都判不到，我覺得充滿無力感。
所以我拜託國民法官們，你們的決定攸關這個社會對酒駕的遏止和更多人交通的安全，我知道法律條文是死的，但人的心是活的、是有感情的，情理法，現今法律條文的匱乏、不周延，就要靠來自人民的聲音去補足，這應該就是大家講情、理、法，情理必須走在法前面的原因。
如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑，但是台灣的法律如此，殺人已經不必償命，所以我只能期待不論是酒駕致死罪、肇事逃逸、累犯，所有的刑度「判好判滿」，甚至我覺得這個案子還有遺棄罪、和可以判無期徒刑的「不確故意殺人」，只是在台灣的司法體系中，連被拿出來求刑的機會都沒有。
台灣司法的表現長期不符合人民期待，需要的是勇敢的思維、需要的是大破大立，而不是困在僵化的法條和判例當中畫地自限。
刑責已經不夠重了，對方律師還提出，被告犯後態度良好，希望能減刑，我只想說，那我兒子被他犯後的態度是什麼？沒有辦法有態度了，因為兒子已經死了，你前科累累被判刑，還一而再、再而三，無止境的無照駕駛，那你之前做那麼多壞事、那麼多無照違規被抓、被罰的時候為甚麼沒有態度良好？一定要撞死人了你才要態度良好？
從案發當天警方掌握的調查來看，你被抓只是遲早的事，當你撞到兒子、冷血離開，沒有第一時間報警叫救護車，任由我的兒子躺在冰冷的路邊、死去，你事後我完全不認同、但無奈法律卻可能承認的自首行為，我覺得根本沒有拿來當減刑條件。
如果人死可以復生，悔意才有意義，我的兒子永遠回不來了，我和她媽媽永遠沒了兒子，我女兒也永遠沒了哥哥，我們的人生被徹底改變，一千句、一萬句犯後態度良好都無法彌補我們，請問憑什麼因為這樣減刑？
我認為這個已經是最惡劣的酒駕案件，多次無照駕駛、酒駕、闖紅燈、超速、撞死人、肇事逃逸，如果還不能重判，不僅會讓死者不瞑目、家屬覺得正義無法伸張，更是我們對那些「無視交通公共安全的人」的縱容和示弱，那下一個被酒駕撞死的人會是誰呢？還會有多少人被酒駕撞死？我希望永遠不會再發生，要讓社會知道酒駕絕對零容忍，酒駕肇事會判重刑，改變就從兒子這個案件開始。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
