醫大生遭無照男酒駕撞死 主播父今披白袍出庭沉痛控訴
高醫大學生陳男（22歲）今年3月在台中實習時，遭吳姓男子開車無照酒駕闖紅燈高速撞死事後還肇逃，台中地院今（9）開庭審理，陳男主播父親特別穿兒子白色醫生袍出庭。
回顧此案，陳姓醫大生今年3月到台中實習，3月8日凌晨3時許夜間打工外送時，遭洗車工吳叡旻無照酒駕開車高速闖紅燈撞飛，頭骨破裂全身18處骨折傷重不治，吳嫌肇事逃逸跑回家躲，直到清晨5時許才投案酒測值高達0.37毫克，檢方依酒駕致死與肇事逃逸罪起訴。
案經台中地院國民法庭審理，今（9）日下午開庭，陳男擔任體育主播的父親，今天出庭時特別上兒子的襯衫、褲子和外套，還披上醫生白袍沉痛表示兒子已經無法自己出庭，所以穿這樣代替他出庭「要替他討公道」。
陳父開庭前穿上白袍受訪，他落淚說「今天穿的是我最心愛的兒子的衣服、褲子和在醫院實習的白袍，彷彿他也在這裡，和我一起來討公道」，還說媽媽和妹妹還有祖母沒有辦法忍受這樣的煎熬和折磨，所以今天沒有出席。
陳父悲痛的說，「我唯一的兒子受到的遭遇，甚至大學還來不及畢業，還沒過22歲生日，還沒來得及做好多好多他想做的事，每一天想到，做父親的我都無比難過，為什麼我的兒子會遭遇到這麼可怕、這麼殘忍的事」。
陳父不捨的說，兒子是一個溫柔、善解人意又幽默的男孩，從小也認真辛苦讀書，國三的時候還剃光頭專心準備考大學，在高醫大讀到四年級到台中實習，期間打工跑外送，自己賺取延畢一年的學費和生活費，「他被撞到頭骨破裂全身18處骨折，每次想到這裡我心都碎了」。
陳父氣憤表示，現在能做的事就是透過司法替他討公道，痛批吳男「憑什麼能夠減刑！」還說希望這次的評審有國民法官參與，可以打破過去的窠臼，對吳男惡劣行為給予重判，還給家屬和社會一個公道，也期盼改變仍從此案開始。
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
