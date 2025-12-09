醫大生遭無照男酒駕撞死！主播爸「亡兒衣全上身」潰堤出庭討公道

社會中心／曾郁雅報導



今年3月一名22歲高醫大陳姓大學生，來到台中實習期間，跑外送在街頭賺外快，沒想到卻遭到一名無照酒駕吳姓男子，闖紅燈直接撞上導致重傷身亡，如今全案開庭陳姓大學生的父親到場「把兒子衣服穿身上」，代表孩子也來到法庭見證，他情緒無法控制，淚灑現場痛哭「沒有機會再愛他」，控訴該名肇事駕駛是「最惡劣的酒駕肇事」，希望透過國民法官給予重刑。

醫大生遭無照酒駕撞死！主播爸「22歲亡兒衣全上身」出庭潰堤：沒機會再愛他

台中市3月8日凌晨發生一起死亡車禍，一名無照酒駕的吳姓男子闖紅燈撞死騎機車的陳姓醫大生。（圖／翻攝畫面）22歲高醫大學生台中實習期間，打工跑外送遭到無照的酒駕吳男闖紅燈撞上，造成大學生重傷離世，沒想到肇事駕駛一度逃逸，最終才到派出所自首投案，如今案件由中檢起訴，台中地院以國民法庭形式於昨（8日）、今（9日）審理，離世大學生的父親為體育主播，本人也來到現場將亡子「整套衣服」穿在身上，透露一身穿搭「代表孩子也來到法庭」。

陳父穿著「全套亡子衣服」來到法庭，希望能代表孩子也來到現場見證了。（圖／翻攝畫面）

提到過去跟兒子的回憶，他一度情緒潰堤，「沒有機會再愛他」，家庭相處融洽的他們，每到暑假都會規劃出遊迎接他的生日，如今再也沒有機會，想到自己「看著孩子出生」最後「到太平間認屍」，他哭訴「是所有家長難以言喻的痛」，甚至也沒有機會請假去參加孩子的大學畢業典禮了，明明從幼稚園開始，作為父親的他一向都是「全勤」，如今因為這場亡命車禍，自己再也等不到孩子下一階段的慶祝儀式。

陳父控訴吳姓駕駛是「最惡劣的酒駕方式」，盼國民法官還給兒子一個公道。（圖／翻攝畫面）

陳父指出酒駕吳男是「最惡劣的酒駕方式」，他細數對方「酒駕、無照、超速、闖紅燈、肇逃」，想到台灣現行法律，「台灣的法律酒駕致死只有10年，加上肇事逃逸……20年、可能15年都判不到」，讓他認為司法不符合人民期待，但也寄望這次國民法官審判，「能給這樣最惡劣的酒駕最重的刑責，不只是還我兒子公道、也是給社會最大警惕，知道酒駕是會被判重刑的」，自己兒子的生命才有其社會價值與意義，更讓未來台灣用路人能有安全環境，期許國民法官「能打破過去沒有必要的法匠的思考，還給我們一個公道」。

