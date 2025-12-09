中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導

有一名22歲的陳姓醫大生，3月在台中，遭到無照酒駕的吳姓洗車工撞死，嫌犯還肇事逃逸。台中地院今天（9日）開庭審理，死者的體育主播父親，特別穿上兒子的白袍出庭，要代他上法院討回公道。死者父親當庭陳述，父子的深厚情感，幾度情緒潰堤，審判長還請助理，拿面紙給死者父親，擦拭不停流下的眼淚。

醫大生遭無照男酒駕撞死 體育主播穿亡兒衣出庭討公道

死者父穿亡兒白袍討公道。(圖/陳建華攝)死者父親，穿上兒子生前就讀高醫大職能治療系的白袍，就像是兒子也到法院了，陪做父親的，打官司討回公道！心都碎了的父親，強忍悲傷，親自出庭陳述意見，他當庭播放全家人的幸福生活照，幾度情緒潰堤！當他說道，兒子甚至大學還來不及畢業，還沒過22歲的生日，還沒來得及體驗人生，為什麼就遭遇到這麼可怕、這麼殘忍的事情？審判長主動命法助長，拿面紙給死者父親，擦去流不停的眼淚！

陳姓父親是媒體主管兼體育主播，讀高醫大的兒子，大四到台中一家醫院實習，並打工當外送員，3月8日凌晨3點多，死者騎機車外送，行經西屯區黎明路、凱旋路口時，被23歲的吳姓男子，開車撞上，死者當場被撞飛，死因是創傷性休克。當父母從醫院領出遺體時，哭得肝腸寸斷！

醫大生遭無照男酒駕撞死 體育主播穿亡兒衣出庭討公道

死者父穿亡兒白袍討公道。(圖/陳建華攝)吳姓嫌犯酒測值每公升0.37毫克，還有3次無照駕車的紀錄。撞死人案，被檢察官依酒駕致死、肇事逃逸等罪起訴。台中地院9日開最後言詞辯論庭，死者父親說，殺人償命、天經地義，請求國民法官判處死刑！

吳姓嫌犯律師以"犯後態度良好"，請求減刑，不過，死者父親反駁，那兒子死後，能表達什麼態度呢？希望法官給予酒駕者最重刑責，這樣兒子的死才有價值。全案將在10日上午一審宣判。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：醫大生遭無照男酒駕撞死 體育主播穿亡兒衣出庭討公道

