醫大生遭酒駕撞死 主播父穿亡兒白袍淚灑法庭

高雄醫大22歲的陳姓男大生，今年3月在台中兼職跑外送，途中遭無照的吳姓洗車工酒駕撞死。今（9）日下午進行宣判前最後一場辯論庭，陳姓男大生的父親特地換上兒子生前實習穿的白袍到場，淚灑法庭，希望司法能還給兒子一個公道。

爸爸穿上兒子生前的衣褲，披上他實習時穿的白袍。他是遭酒駕撞死的高雄醫大22歲男大生的父親，下午親自到庭。事發至今已9個月，喪子之痛未曾稍減，只要想到沒有兒子的日子，他仍忍不住哽咽哭泣，並要求肇事駕駛負起全責。

父親穿著兒子生前的衣物出庭，為兒子討回公道。圖／台視新聞

嫌犯黑歷史曝光17萬罰款未繳 卻以「自首」拚減刑

事發於今年三月，陳姓男大生到中部醫院實習，為了賺延畢1年的學費與生活費，兼職跑外送，卻在回家路上遇上死劫。肇事的吳姓駕駛23歲，在苗栗擔任洗車工，車禍當時開的休旅車還是客人的，而他的黑歷史也隨之曝光，3次無照駕駛、2次聚眾鬥毆、1次傷害罪前科，開車共有15次違規，但17萬元罰鍰卻一毛未繳，如今酒駕撞死人，卻仍想透過「自首」來拚減刑。

嫌犯黑歷史曝光17萬違規罰款未繳。圖／台視新聞

當庭未說一句道歉 檢方求刑11.5年死者父難接受

男大生的父親指出，即使審判長給了肇事者道歉的機會，他卻連一句道歉都沒說，讓他非常傷心，聽到求刑只有11年半，更讓他憤怒表示，「最惡劣的酒駕致死，我不需要他的賠償，我也不接受他的和解，我只希望判最重的刑責！」

在宣判前最後一場辯論庭上，死者父親穿上兒子的生前的衣服，淚灑法庭，彷彿兒子也在場，只希望法官能重判肇事者，也希望喚起社會對酒駕的重視。

