醫大生遭酒駕洗車工撞死！主播父穿「亡兒衣」出庭…泣訴：沒機會再愛他

記者吳泊萱／台中報導

高醫大陳姓男大生遭無照酒駕洗車工撞死，陳父穿亡子衣物出庭，盼司法還兒子一個公道。（圖／翻攝畫面）

苗栗一名23歲洗車工吳姓男子，今年3月無照酒駕在台中西屯區闖紅燈，撞死騎機車外送的22歲高醫大陳姓學生，還肇事逃逸。台中地院今日（9日）開庭審理，檢察官列舉吳男有多達15項交通違規，累計罰款高達17萬元，至今卻一毛不繳，罄竹難書。陳姓男大生的父親是電視台體育主播，今日也特地穿上兒子衣物出庭，當庭淚訴「已經沒有機會再愛兒子」，希望法官重判吳男，還孩子一個公道。

吳姓洗車工前科累累，犯下15件交通違規，累計罰鍰17萬餘元，至今一毛未繳。（圖／資料照）

回顧案件發生經過，就讀高醫大的陳姓男大生（21歲）在台中實習期間，於今年3月8日凌晨3時許，騎機車跑外送時，在西屯區黎明路口遭無照酒駕的洗車工吳男（22歲）闖紅燈撞死，且吳男還肇事逃逸，最後又自行前往派出所投案。全案經台中地檢署偵結，由台中地院國民法庭審理。

檢察官當庭指出，吳男曾在2023年犯下放害秩序、傷害等3項前科，且均被判處有期徒刑確定；另外，吳男還有15件交通違規紀錄，累計罰款金額高達17萬1500元，至今仍一毛未繳。

而陳姓男大生的父親是電視台的體育主播，今日來開庭時，特地穿上亡子的衣物，包括西裝外套、襯衫及長褲，代表兒子好像也來到法庭。陳父泣訴，自己培養一個兒子到大四快畢業，又是讀醫學院職能治療，他從產房看著他出生，最後卻是到太平間認屍，這對所有家長都是難以言喻的痛。

陳姓醫大生到台中實習，趁深夜跑外送賺錢，卻遭無照酒駕的洗車工闖紅燈撞死。（圖／資料照）

陳父悲痛表示，兒子從小到大的畢業的典禮，他們都特地請假參加，從來沒有缺席，原本今年開開心心想去參加孩子大四的畢業典禮，卻因為一場車禍再也等不到了。

陳父痛斥，對方是最惡劣的酒駕，還無照、超速、闖紅燈又肇逃，害他辛辛苦苦培養的孩子，就這樣沒有了。「台灣的酒駕法律致死只判10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到」，台灣的司法就是這樣，才會不符人民的期待，希望這次國民法官審判，能給予惡劣酒駕者最重的刑責，不只是還兒子公道，也給社會最大警惕。

陳父痛喊，兒子還很年輕，22歲的生日都還沒過就走了，對家庭是很難承受的重大打擊，自己「已經沒有機會再愛兒子」，只能透過司法來幫孩子討公道，希望孩子的死能有社會價值跟意義，讓未來台灣的用路人，能有更安全的環境。



