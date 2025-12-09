醫大生遭酒駕男撞死 父淚訴：永遠等不到兒子畢業典禮

陳姓醫大生今年3月遭酒駕、無照的吳姓男子撞死，台中地院國民法庭今天審理，陳男父親穿著他的衣服出庭，淚訴永遠等不到兒子畢業典禮，盼能重判。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭今天開庭審理，陳男爸爸開庭泣訴永遠等不到兒子的畢業典禮，但認為酒駕肇事判太輕，不符人民期待，希望這次國民法官能重判，還兒子一個公道，也給社會一個警惕。

擔任體育主播的陳爸爸今天表示，自己是在產房看著兒子出生，培養他念到大四，而且又是念醫學院職能治療，身為家長從小就很關心這個小孩，很認真的教育他、養育他，但最後卻是要到太平間認屍，這對所有家長來說都是心中永遠的痛。

陳爸爸說，全家親子感情很好，他的生日在暑假，都是全家親子旅遊時一起慶生，且從幼稚園一直到高中畢業典禮，都會特別請假去參加，原本今年暑假要開開心心參加他的大學畢業典禮，但因為發生這個車禍，永遠都等不到了。

陳爸爸說，吳男是最惡劣的酒駕肇事，不但酒駕、且無照駕駛，還超速、闖紅燈，肇事後又逃逸，自己辛辛苦苦培養，最愛的孩子就這樣沒有了，但是台灣的法律，酒駕致死的刑責最高只有10年，就算加上肇事逃逸，可能都判不到15年，台灣的司法就是因為這樣，不符人民期待。

這一次透過國民法官審理，希望給予這樣最惡劣的酒駕肇事最重的刑責，不僅是還兒子一個公道，也給社會一個警惕，希望大家重視酒駕的問題，酒駕是零容忍，而且酒駕肇事是會被判重刑，這樣兒子的死才有他的社會價值和意義，也讓未來台灣用路人、交通有更安全的環境。

