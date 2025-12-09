醫大生遭酒駕男撞死 父穿子衣出庭籲重懲肇事者

陳姓男大生今年3月遭吳姓男子無照酒駕撞死。台中地院國民法官今天開庭，陳男父親穿上亡子衣褲現身，他說，就像兒子親自到庭，希望法官給予公正判決，給肇事者重懲、回應社會期待 ，也給家屬一個公道。法庭上，法官詢問肇事吳男是否願意致歉，吳男未說話。

22歲陳姓男大生於民國114年3月遭吳姓男子酒駕撞死，台中地院國民法官庭9日開庭審理，陳男父親特地穿上亡子衣褲現身。陳父表示，盼10日宣判可以給肇事者重懲，能回應社會期待，也給家屬一個公道。（中央社）

23歲吳姓男子今年3月無照酒駕行經台中市西屯區，撞死騎機車擔任外送員的22歲陳姓大學生；吳男肇事後逃逸，清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪嫌起訴。此案明天上午宣判。

曾擔任主播的陳男父親，今天出席國民法官庭，他穿上亡子衣褲及實習時的白袍，象徵兒子親自到庭；他忍著白髮人送黑髮人的悲痛說，兒子才22歲就走了，對家屬是沉痛打擊。

法庭上，法官問肇事吳男是否願意致歉，吳男未說話，陳父則當庭走掉。事後陳父告訴媒體說，他不想也不需要道歉，肇事者的悔意只是為了減刑，「人死可以復生，悔意才有意義」，20歲的生命被撞死，檢察官求刑最高11年6個月，「我不能接受」。

陳父表示，從小細心培養教育兒子，肇事者前科累累，沒有汽車駕照仍持續開車上路，光是交通違規有15件，新台幣17萬的罰單都沒繳，是個惡劣、無視法律、交通法規的累犯，這樣的行為模式還是會撞到下個人。

陳父說，普遍社會大眾都有酒駕零容忍觀念，此案有國民法官加入審判，希望明天的宣判可以給肇事者重懲、回應社會期待，也給家屬一個公道。