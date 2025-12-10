醫大高材生遭「四惡」男撞死 主播父披亡兒白袍淚戰國民法庭 肇事者道歉「語塞裝傻」

高醫大陳姓學生今年3月8日凌晨遭酒駕惡男撞死。家屬提供

台中23歲洗車工吳叡旻今年3月8日凌晨酒後無照，偷開客戶的豪華休旅車，在西屯區高速闖紅燈，撞死21歲陳姓醫大生後逃逸。台中地院國民法庭從8日連3天審理，今（10日）宣判。痛失愛子的體育主播陳父，昨披上兒子實習時的白袍出席最後陳述，怒斥被告無照、酒駕、闖紅燈、超速的「四惡行為」，要求國民法官「判好判滿」。諷刺的是，吳男依舊沒有向死者家屬致歉。

肇事者吳叡旻（22歲）當晚酒後無照，偷開客戶的豪華休旅車，以極高速度在西屯區闖紅燈，猛力撞上騎機車外送的陳姓醫大生，導致陳生傷重不治。吳男非但沒有下車查看，反而選擇肇事逃逸，直到躲回家中約2小時後，才自行向警方投案，當時酒測值仍高達每公升0.37毫克,。

廣告 廣告

國民法庭昨天下午進行最後陳述，陳父身穿兒子在醫院實習時的整套衣服——白袍、襯衫、長褲，淚眼訴說悲痛，彷彿兒子與他同在，一同前來法庭討回公道,,。陳父用超過2千字的悲痛心聲，詳細闡述兒子遭遇的無妄之災，他心痛地表示：「已經沒有機會再愛他」。

面對冷酷的加害者，陳父當庭怒斥吳男：「請你看看，這就是你撞死的人！」。他強調兒子陳生完全遵守交通規則，卻遇到了酒駕、無照駕駛、闖紅燈、超速、肇逃的吳叡旻，指控吳男犯下了「所有最惡劣的駕駛行為，你全部犯了！」。

陳父疾呼司法界應警示社會「酒駕零容忍，酒駕肇事必判重刑」。他激動指出，台灣酒駕致死最高刑度僅10年，且從未有案例判滿，更駁斥吳男的「自首」不應成為減刑理由。陳父甚至沉痛喊出：「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」。公訴檢察官也強調，本案條件在類似判例中等同於零，合議庭的判決將成為未來判決的典範,。檢方最終具體求刑10年至11年6月。

昨天庭審最關鍵一幕。審判長劉柏駿在審理終結前，數度詢問吳男是否願意向陳父道歉，因為陳家律師曾說吳男「沒有正眼看過陳父」。沒想到，吳男竟一時「語塞」，完全講不出話來。

親眼目睹吳男的沉默與遲疑，心力交瘁的陳父選擇不再忍受，他當庭起身，轉頭毅然走出法庭離席，不願再聽見任何內容。

直到陳父離去後，吳男才開口，表示自己「真的不是故意的」，坦承是貪圖一時方便酒駕，稱自己「真的知道錯了」，承諾會入監好好反省、彌補過錯，並請求法院能給他悔過機會，「從輕量刑」。然而，這份遲來的「悔過」並未包含一句正式向陳父的道歉,。

吳男的辯護人則主張，吳男最終鼓起勇氣投案符合自首減刑，請求酒駕致死判刑6年4月、肇逃判刑1年2月，應執行7年。全案將於今天上午評議後宣判，這場關乎社會正義與人倫悲劇的判決結果，正受到全民高度關注。



回到原文

更多鏡報報導

機電廠狼老闆偷錄女員工床邊私密生活1年半「連剃毛都拍」 WiFi路由器連針孔不連網

高雄驚傳討債濺血案！鳳山檳榔攤闆娘慘死刀下

消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害