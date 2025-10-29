醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

羅東聖母醫院安寧病房內有治療犬陪伴病人。記者潘俊宏／攝影

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而長年飽受疾病之苦的居民。七十年後的現在，這支醫療團隊已擴大為羅東聖母醫院社區醫學部，醫療對象也擴展至監獄、養護機構等處。

羅東聖母醫院社區醫學部榮獲團體醫療奉獻獎。記者潘俊宏／攝影

羅東聖母醫院院長馬漢光說，當初啟動山地巡迴醫療，全因那時來台傳福音的華德露神父等外籍傳教士看見大同、南澳等區域的居民沒飯吃，更別提醫療資源，選擇扛起裝滿物資與藥物的麻布袋爬上山。當居民拿到神父給的糖果，展現出單純的喜悅，神父們備受感動，決定「我們就主動把物資、醫療帶進有需要的人家中吧。」這句話自此烙印在醫院的每個人心上，也支撐山地醫療隊堅持這份艱辛的任務。

羅東聖母醫院透析治療。記者潘俊宏／攝影

山巡遇土石流 受困22小時

2022年，台灣東北部受尼莎颱風外圍環流影響，發生豪大雨。那時剛加入山地巡迴醫療團隊的護理師蔡純純，當天與同伴完成任務準備下山，途中雨勢太大，沿路有土石滾落，她冒險下車想拍一張照片回報督導，前方道路卻瞬間在她眼前坍塌。沒多久，後方道路也被土石淹沒，醫療隊車和民眾的數十輛車都受困，前進後退皆不得。

團隊依指示成立臨時指揮所，由蔡純純擔任指揮官，她雖擔憂大家有沒有機會活下來，仍力保鎮靜，安撫驚嚇的民眾。熬了22小時，雨勢稍停歇，土石才被救援人員搬移。回到家門時，她禁不住大哭。這段經歷，讓她更體會居住在山區的艱難，更清楚知道自己的使命。羅東聖母醫院也因為這次事件而調整山地巡迴的方式。

山巡隊有位20多年的老醫師「蔡老大」，擔心病人沒法看病，即使自己開刀後需要休養，仍拄著拐杖照常去部落駐診；還有一位骨科醫師，平時嚴肅寡言，但對病人卻很溫柔耐心細聽原住民母語的倒裝句，甚至記得20多年看診的每個病患名字，成了部落居民信賴的好朋友。

行動門診 沿路敲門找患者

羅東聖母醫院身心科主治醫師郭約瑟投入山地巡迴醫療24年，發現若只是定點設診，精神科病人根本不會來，於是決定背著藥品與電腦，化身「行動門診」，沿著蜿蜒山路一戶一戶敲門，開始時，他常被當成神經病趕出門。在他努力下，現在病患會站在家門口等他到來，期待他施打長效針劑，讓他們可以身心穩定、好好工作、好好生活。

為了從根改善原鄉的醫療，2023年於南澳設立「大南澳血液透析中心」。羅東聖母醫院血液透析室護理長陳依伶說，透析中心設置時，一位76歲阿嬤歡喜得流淚。2020年起，阿嬤每周洗腎三次，從南澳到羅東聖母醫院折騰一整天，三年下來，阿嬤疲憊不堪。有了透析中心，她只要走路10分鐘就能洗腎了。

2024年0403地震重創東部，沒有電力供應的大南澳血液透析中心被迫中斷，25名洗腎患者被迫面臨尿毒症的死亡威脅。羅東聖母醫院派員與台鐵聯繫，因為電力問題，火車頭只掛「一節」區間車廂，所有患者都搭上這節區間車廂，台鐵一節一節地修復通電，區間車早上8點出發，晚上10點才抵達醫院的透析中心，留守的醫護人員再一一替患者洗腎，洗到凌晨3點才收工。

進駐監獄 培訓獄友當照服員

同樣急需醫療的宜蘭監獄，羅東聖母醫院長年派員進駐診療。社區醫學部督導陳麗秋說，羅東聖母醫院不僅投入醫療資源，更積極尋求治本之道。台灣的監獄收容人也面臨高齡化的困境，醫院因而攜手獄方舉辦「照服員培訓課」，獄友學習了技能，出獄後有本領找工作，在監獄內也能相互照應，甚至對他們的人生出現翻轉的意義。

一位因毒品被判刑入獄的女收容人，接受照服員的訓練課程後，獲得照服員的證照。授證那天，她的孩子來到獄中觀看典禮。收容人對孩子說「媽媽很快就能出去賺錢了」，孩子讚美媽媽好棒，接著問「妳什麼時候回來？」這位女獄友聽見孩子肯定，眼淚止不住，哽咽地回說「很快，就快了」。

馬漢光說，神父率領羅東聖母醫院將資源帶到偏鄉，就算虧本，仍要持續送愛到偏鄉，延續神父的愛，也期盼台灣所有民眾都能享有同等的醫療待遇，獲得最好的照顧。

羅東聖母醫院社區醫學部

成立：羅東聖母醫院於1952年成立，1954年起深入大同、南澳等山地偏鄉。為持續服務偏鄉與貧弱者，2000年成立社區醫學部，結合全人照護的理念，醫護人員駐診地點從宜蘭的北端頭城大溪漁村到最南端南澳澳花村，全年無休，每天往返大同、南澳的原鄉部落。也於宜蘭監獄全天設置診次，啟動大型養護機構巡診服務。

服務項目：

山地偏鄉全人照護：在大同、南澳兩鄉設立日間醫療站、夜間急救站、復健醫療中心等。

矯正機關健康照護：醫護人員進駐宜蘭監獄，安排完整專科及牙科門診服務。辦理監獄收容人照服員培訓計畫。

養護型住宿機構巡診：承接「減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案」，安排醫師定期於機構巡診。

進駐溪北醫療與長照不足地區：礁溪、頭城地區仰賴礁溪杏和醫院急診支援；頭城北端居民逾5000人，醫師輪派至大溪診所駐診。

