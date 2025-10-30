醫奉獎團體貢獻獎／癌症希望基金會 不讓病友孤單
20多年前，癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，2002年成立「癌症希望協會」，從舉辦小型講座、印製單張衛教、電話諮詢開始，努力將癌症照護觀念植入人心。
服務社區 設置希望小站
為能照顧更多病人，讓他們離開醫院不孤單，從2002年至2014年，癌症希望基金會陸續在在台北、台中、高雄三地設置「希望小站」，提供疾病衛教、營養、心理、康復用品、經濟補助、各式課程等服務，奠定台灣癌症社區服務的扎實基礎。2012年改制為「癌症希望基金會」，至今服務逾百萬人次，成為全台服務最廣、規模最大的癌症病友專業支持團體。
癌症希望基金會董事長莊國偉說，獲得醫療奉獻獎意義非凡，對公益組織及醫療從業人員而言，無疑是最大肯定。「滿足癌友家庭的需求，是基金會的目標！」始終堅持兩大願景，一是希望降低癌症負擔，建立安心無礙照護環境；二是成為所有癌症家庭領航員，幫助他們面對癌症、活出精采人生。
致力衛教 翻譯國外資源
癌症希望基金會執行長蘇連瓔，曾在醫院腫瘤科擔任護理師長達11年，堅信「先有知識，才能面對癌症。」在網路尚不發達的年代，基金會先是參考美國癌症協會等資源，將衛教資訊翻譯成中文，由護理人員編修，再由各專科醫師校閱，力求「國小畢業就能看懂」，並推廣至醫療院所，盼讓更多病人獲得面對癌症所需的正確資訊。
有了手冊內容，卻因草創初期經費吃緊而無法印製。一位蘇連瓔曾在醫院服務過的癌友，在基金會擔任志工，經常打趣說，「我若離開，請幫我照顧先生。」沒想到癌友丈夫某日竟突發急性血癌，確診後二周就過世，她捐出先生離世的80多萬元保險金，成為衛教手冊計畫的啟動基金。
「這是一份很沉重的愛。」蘇連瓔說，基金會不願辜負病友這份愛，24年來，共出版36種不同癌別衛教手冊，12種衛教單張，推廣至全台超過200家醫療院所，供民眾免費索取，年出版量高達25萬份。
2008年，基金會在YouTube創立「HOPE TV」，化身傳遞衛教資訊的電視台，製作超過600支衛教影片，讓病友不因時地限制，可隨時獲取正確醫療照護資訊。2019年，與專業醫學會合作推出肺癌、淋巴癌、乳癌、卵巢癌、血癌共五大癌別LINE聊天機器人，協助2.5萬名初診斷癌友，獲得正確治療、照護等資訊。
蘇連瓔指出，非營利組織存在，是為「補位」醫療體系及公部門，「知識不足給知識，情緒支持不足提供心理資源，生活問題也要設法解決。」針對化學治療會導致掉髮問題，基金會啟動捐髮活動，並募款製作假髮，不僅解決病人困境，也以捐髮活動延伸成為全民生命教育。
攜手醫院 打造友善病房
2020年起，基金會陸續與高醫大附醫及台大醫院合作，打造全球首間「血癌友善病房」，在病房內外融入兼具衛教資訊，與心理撫慰的設計。2017年與藝術家眼球先生，走入全台五間醫院的癌症診療空間，以藝術創作打造舒適氛圍，藉由圖像呈現的愉悅及平靜感，為癌友帶來舒適與放鬆。
現今癌症慢性病化，國內癌症存活率超過62%。蘇連瓔說，基金會除創新服務內容，協助癌友在生活上與疾病共存，且設法解決癌症慢性病化所衍生的問題。例如倡議癌症病人生育健康權利；今年底將成立專屬癌友及家屬的「心理諮商所」。
2007年，基金會引進「癌症資源單一窗口」概念，並與國健署推動醫院設置「癌症資源中心」，提供病人一站式服務，至今全國105家癌資中心已成為銜接醫院與社區資源的重要轉運站。同時，成立線上「台灣癌症資源網」，串聯全台資源，媒合個人化服務，期能消弭區域性資源不均。
在基金會與各界倡議下，癌症資源中心、區域照護聯盟、台灣癌症資源網、癌友生育、癌後友善就業等面向，都已納入衛福部最新第五期國家癌症防治計畫。政府也回應基金會的健保改革、治療可近等訴求，加速癌藥健保給付接軌國際、健保數位轉型、商保補位健保等施政方向，為民眾提供更完善的醫療保障。
癌症希望基金會深深體會，只要把心思著重於想要實踐的理想，只要想著為癌症病人解決挫折，資源、金錢、人力等現實問題，自然會迎刃而解。基金會將持續帶給癌症病人「希望」。
癌症希望基金會小檔案
成立：癌症希望基金會自2002年成立，以「降低癌症負擔、建立安心無礙的照護環境」為願景，長期關懷癌友家庭，推動癌症教育、病友服務、政策倡議、國際交流與癌症研究。期盼為社會建立完善支持網絡，希望透過政策與社會的力量，打造更友善的癌症照護環境。
服務項目：
2002年「社團法人癌症希望協會」立案，成立台北希望小站。成立全台第一家癌友「假髮銀行」。
2004年成立高雄希望小站。
2010年推動全台49家醫院成立「癌症資源中心」，建置「台灣癌症資源網」。
2014年成立台中希望小站。
2019年全台灣74家醫院設立癌症資源中心。
2020年與高醫腫瘤科病房合作建立全球第一家「血癌友善病房」。
2022年邀請藝術家眼球先生設計國內首座癌症防治公共藝術「希望絲帶」公仔。
2023年研發「癌後健康促進計畫」、「性福處方」等創新服務。
更多udn報導
豪華郵輪悲劇！8旬嬤160萬跟團被丟包孤島慘死 女兒心碎
不僅喊｢啪啪啪情有獨鍾｣ 網揭粿粿和王子對話：不演了
川習握手照曝光 網揪習近平｢氣勢不能輸｣：在這處做文章
天仙翻車？劉亦菲｢腫一圈＋腰間肉炸出｣ 腿粗顯短五五身
其他人也在看
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
男性注意！「攝護腺癌」有3大明顯症狀
[NOWnews今日新聞]攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 13 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 2 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 15 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 19 小時前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 1 天前
乳房有硬塊不是乳癌 竟是近10公分大罕見肉癌纏身
苗栗一位56歲的黃女士，幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，起初不以為意，但是近日開始明顯摸到硬塊而且會疼痛，因此到大千綜合醫院就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前