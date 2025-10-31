「醫奉獎」特殊貢獻獎獲總統接見 林芳郁失智症後首露面
總統賴清德在第35屆醫療奉獻獎頒獎前一天接見所有得獎者，其中最受矚目的是獲得特殊貢獻獎的前衛生署長林芳郁。這是林芳郁於今年6月被妻子林靜芸公布罹患失智症後，首次公開露面。活動中，林芳郁雖顯得緊張，但氣色尚佳，在熟人寒暄時露出笑容。賴清德特別讚揚他是「最勇敢的」，並打趣地為過去在立法院的質詢請求他的原諒，還特地安排與林芳郁的老同學葉金川合影。
林芳郁的醫療生涯從台大醫院住院醫師做起，曾擔任急診部主任，成立了緊急醫療團隊，建立災難醫學和國家災難醫療救護隊。他在台大醫院期間改革開刀房排刀制度，杜絕紅包文化，並晉升為副院長及院長。在院長任內，他推動醫令一元化等革新，建立創傷醫學部、呼吸中心和輸血中心，為台灣醫療體系做出重大貢獻。
離開衛生署長職務後，林芳郁曾擔任台北榮民總醫院院長及亞東醫院院長，直到2021年才正式退休。賴清德在接見時特別表示，林芳郁是台灣心臟外科的重要先驅，肯定他在醫療領域的卓越貢獻。
雖然林芳郁因健康因素無法出席隔天的正式頒獎典禮，但他在這次活動中的現身已展現出超乎外界想像的勇氣與毅力。作為台灣醫療改革的重要推手，林芳郁的成就和奉獻精神獲得醫界和社會各界的高度肯定，也是此次醫療奉獻獎特殊貢獻獎實至名歸的得主。
在活動中，林芳郁雖然沒有太多表情，但當熟人上前寒暄時，他才展現笑容，顯示他仍保有對人際互動的基本反應。賴清德也體貼地照顧他的情緒需求，透過熟人的陪伴讓他感到自在。林芳郁的出席不僅是對自己專業生涯的肯定，也為其他面臨類似健康挑戰的人樹立了榜樣，展現即使在困境中仍能保持尊嚴與勇氣。
