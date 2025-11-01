醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患

第卅五屆醫療奉獻獎頒獎典禮昨天在台北舉行，醫療奉獻獎得獎者們與出席嘉賓一同合影。記者林伯東／攝影

第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊貢獻獎」，他因罹患失智症淡出醫界，由妻子、整形外科醫師林靜芸代表領獎，她哽咽說，若丈夫能上台，一定會說「這沒什麼，還有很多人默默在做一樣的事」。

林靜芸說，林芳郁是一位「熱愛生命的奇怪醫師」，凡是別人不願做的事，他總是主動承擔。即使失智後，她在照顧中一度感到崩潰，也因回想起丈夫從不放棄任何一個病患，而重新獲得力量，因為「只要病人還有一點點氣，他一定要救回來」。這句話成了她繼續照護的信念。

本屆醫療奉獻獎共頒發個人獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各一名，表揚長年深耕偏鄉與第一線的醫療人員。

屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲，是全台僅存七十餘名小兒外科醫師之一，被譽為「國寶級醫師」，長年獨力守護屏北地區孩童健康。南投健安診所負責人林慈龍承接父親衣缽，廿四年來深耕原鄉醫療；牙醫師黃福傳奔走偏鄉與特殊學校，替身障者與學童提供口腔照護，也持續倡議改善偏鄉醫療人力缺口。

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和以「視病猶親、以病為師」為信念，在骨科矯正手術領域創下多項國際成就；中醫師郭春吉為治母親膝疾放棄郵政工作、重返校園學醫，後投入偏鄉服務逾廿年；精神科醫師林知遠在玉里榮院推動「玉里模式」，協助精神障礙者重返社區生活，並獲國際肯定。三軍總醫院手術室護理長吳雪紅投入護理逾卅四年，曾赴金門前線服務，多次參與急重災難與器官移植任務。

南投鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹相繼罹患肝癌、肺腺癌與淋巴癌，十二年抗癌期間從未請長假，只怕偏鄉病患無人可醫；埔里基督教醫院醫師賴力行罹肺腺癌仍堅持每周上山巡迴診療；恆春基督教醫院菲籍醫師陳明珠因過勞洗腎，卻仍在透析途中接診救人。

團體醫療奉獻獎由癌症希望基金會獲得，長年推廣正確癌症知識、陪伴病友面對治療；團體貢獻獎頒給羅東聖母醫院社區醫學部，推動社區醫療與設立洗腎中心，讓居民不必為就醫奔波。

衛福部長石崇良表示，健保開辦卅年，台灣面臨醫療人力短缺與過勞問題，明年健保總額成長率達百分之五點五，新增經費將優先投入高負荷與重症、小兒等萎縮科別，盼改善前線醫療環境，讓更多醫者無後顧之憂持續奉獻。

