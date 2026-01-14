醫學中心醫師留任東基 守護臺東偏鄉醫療不缺席

(左起)施昱丞、李柏慶、廖得凱三位醫師因衛生福利部「醫中計畫」來到台東基督教醫院，「醫」不容辭地選擇留下來。

臺東基督教醫院為提升地方緊急醫療能力，爭取衛福部醫學中心支援計畫，每年由醫學中心派駐4位醫師到臺東服務，一般外科李柏慶醫師、廖得凱醫師與神經內科施昱丞醫師感念臺東醫療人力不足，決定留下轉任為東基專任醫師，成為守護後山健康的穩定力量。

東基表示，醫師來到臺東，發現地區醫院的資源相對有限，必須具備更全面的處理能力，一般外科李柏慶醫師分享，臺北並不缺他一位外科醫師，但臺東第一線能開急診刀的醫師卻非常少，這讓他深刻感受到自己在這裡更有價值；神經內科施昱丞醫師則表示，臺東長輩很多，看診時常需要用到不同的族群語言溝通，雖然挑戰很大，但能真正幫助到有需要的人，覺得非常有意義。

東基指出，只有專業人力願意留下來，偏鄉的醫療環境才有可能真正改善，3位醫師在東基服務期間與資深前輩合作，共同完成許多困難手術，並將醫學中心的經驗傳承下來。

東基院長馬堅毅表示，感謝衛福部支持以及醫師愛心留任，對提升臺東急重症醫療有很大的幫助，未來醫院將持續努力縮小城鄉醫療差距，歡迎更多有志於服務偏鄉的醫師加入東基團隊。