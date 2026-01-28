醫學中心「台中榮總」爆病安爭議！衛福部證實：啟動重點醫院評鑑

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台中榮總日前遭爆有醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商人員進入手術室，事件發生於醫學中心等級醫院，引發外界對病人安全與醫療品質的高度關注。對此，衛福部長石崇良今（28）日表示，衛福部近期將針對台中榮總啟動「重點醫院評鑑」。

石崇良今日出席衛生福利部「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」啟動大會，會前接受媒體聯訪時指出，中榮近期就會接受重點評鑑，不見得是全面性評鑑，而是針對外界質疑、尤其涉及病人安全的部分進行檢視。他強調，病人安全是所有醫療品質的基礎，醫院服務「醫療安全是不可以放鬆」，只要涉及病安事件，衛福部一定會啟動「即時追蹤輔導」。

衛福部昨將醫院評鑑合格效期由4年延長為6年，石崇良進一步說明，將透過兩種機制搭配執行。第一種是「即時追蹤輔導」，針對重大、涉及病安的突發事件，立即啟動追蹤與檢討；第二種則為「不定時追蹤輔導」，對象為雖已通過評鑑，但表現處於邊緣、仍有改善空間的醫院，透過輔導協助其提升醫療品質與安全。他指出，這兩項機制將與醫院評鑑效期延長制度相互搭配，確保在放寬評鑑年限的同時，仍能維持對病安與醫療品質的即時監督。

