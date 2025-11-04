醫學前線1900
醫學新發現令人振奮.發表在醫學期刊的新研究指出，有早期阿茲海默症跡象,如果每天走 5,000 步，可以延緩發作長達七年。一個一歲半的自閉症孩子，服用一款通常用來治療大腸癌的藥物，三天後，居然奇蹟似地開始牙牙學語。同一時間，美國食品藥物管理局批准第一批「豬腎移植人體」的臨床實驗，科學家努力想要解決"全球器官短缺"的漫漫長路，隧道盡頭，出現亮光了！
一歲半的自閉症孩子，吃了三天藥之後，居然開始發出聲音。
Jose的監護人 Keith Joyce： 「他的世界就像這麼小。喔，就身體而言，他人在這裡，但他的世界就這麼小。他很少注意其他孩子，即使注意到了，也只是坐在旁邊玩。」
但一切改變了。
Jose：「看看這個！」
Jose的監護人 Keith Joyce：「我開始做些研究，去年 12 月看到一則關於 Leucovorin 的新聞。」
Jose的監護人 Keith Joyce： 「服用第三天後，他開始大量咿咿呀呀。」
奇蹟的藥物，上個月登上了白宮。美國總統川普公開推薦這款藥物，而美國食品藥物管理局 FDA 則正式核准這款藥物，作為自閉症的治療選項。
總統川普： 「FDA 將更新現有藥物標籤，反映其在減輕部分自閉症症狀上的潛在益處。」
這款藥物又稱甲醯四氫葉酸，是一種維生素 B9 的衍生物，經常用來治療大腸癌；川普的背書，讓這款藥物瞬間爆紅，而且立刻大缺貨。
Jose的監護人 Keith Joyce：「我第一反應是：我得趕快補貨。供應很緊張。」
不過，川普政府長期以來對自閉症的描述，都毫不猶豫地針對孕婦，他前陣子就說孕婦吃鎮痛藥，泰諾，會導致孩子有自閉症的風險。
美國總統 川普：「不要吃泰諾！它毫無益處，千萬別吃！」
美國總統 川普：「基本上就是大家熟知的泰諾。在懷孕期間使用，可能與自閉症風險大幅增加有關。所以服用泰諾，不好，我要說，它不好。」
但母親聽到川普的胡亂指責，怎麼能不心碎？
CeCe的母親 Vicky Balfour：「你知道的，記得川普總統的那些言論……對，那些話。那讓我很難過，部分原因是作為女性，那感覺像是一種對女性的攻擊。又是父權體制。就像：你是女人，你做了這件事，這是你的錯。」
不過現在，倡議者更擔心，這種經過政府認證的「萬靈丹」宣傳，可能會造成過度的虛假希望，彷彿吃了這款藥，自閉症都能變好。
自閉症科學基金會 Dr. Halladay： 「問題在於，這是否足以讓 FDA 批准該藥用於自閉症治療，因為療效數據非常有限。」
FDA局長 馬凱利： 「我認為因為它是安全的、已存在近百年，且自閉症在社會中造成巨大公共健康負擔，它將走不同的審核流程。」
自閉症家庭在藥物找奇蹟，同時間，FDA 也批准了醫學界第一批動物器官移植人體的臨床試驗。
美聯社記者 Lauran Neergaard：「每年都有數千人死於器官移植等候名單上。器官供應遠遠不足，而其中大多數人都在等待腎臟。」
器官短缺，科學家的目光就轉移到動物。
美聯社記者 Lauran Neergaard：「隨著等候人數增加，使用動物器官成為一種令人期待的可能選項，但這需要數十年的研究，才走到如今的早期臨床試驗階段。」
1954 年，首例成功的人體腎臟移植是，一名男子將腎臟捐給他的同卵雙胞胎兄弟，開啟了醫學新紀元。
美聯社記者 Lauran Neergaard：「1960年代，在人類器官供應尚未充足的時期，曾多次嘗試使用黑猩猩與狒狒器官，但皆告失敗。最著名的案例是 Baby Fae，她在 1984 年接受狒狒心臟移植，但僅存活 20天。」
1999 年美國食品藥物管理局禁止靈長類器官移植，於是科學家找上了豬，陸續有垂死病患，都接受了豬的心臟或腎臟移植。
美聯社記者 Lauran Neergaard：「2024年是豬腎臟移植之年。三位受試者--Rick Slayman、Lisa Pisano 和 Towana Looney--皆接受了腎臟移植。」
雖然許多人因為病情嚴重，在接受移植後大多過世，但現在會有越來越多臨床實驗，看看動物器官移植，是否真能挽救人類生命。
醫學的突破總是讓人驚奇，但有時候最好的解方，可能就在生活習慣。
一項發表在《自然醫學》期刊的新研究指出，對抗阿茲海默症，「多走路」就可能有效。研究發現，早期阿茲海默症跡象的年長者，每天至少走 3,000 步，似乎能將認知退化延後約三年；如果達到 5,000 步，更可以延緩長達七年。
大家對於健康的焦慮，催生出龐大商機。市面上充斥著各種「居家腸道菌群檢測」，宣稱能解鎖你的健康密碼，並推薦你購買昂貴的益生菌。但專家認為，說白了，這些檢測目前只是滿足消費者的好奇心。
西奈山伊坎醫學院研究員 Gang Fang：「 要真正了解所有機制並制定個人化的腸道微生物干預計畫，還需要更大規模的研究與更嚴謹設計的臨床試驗。」
當然，如果腸道微生物群出現劇烈流失、多樣性大幅降低，會影響我們消化食物的方式，造成免疫系統困擾，甚至影響情緒與壓力反應。不過專家認為，改善之道，是從生活開始。
西奈山伊坎醫學院研究員 Gang Fang：「要改善腸道健康，醫師通常建議從飲食著手。常見建議是增加食物多樣性，並多攝取植物性食物。」
西奈山伊坎醫學院研究員 Gang Fang：「此外，規律運動、良好睡眠與壓力管理也都被證實有助於建立更健康的腸道。」
醫學的突破，有時來自幾十年的研究，有時來自一顆平凡的藥物。在科學家尋找下一個答案的同時，或許，先多走幾步路，就是我們能給自己最好的健康投資。
