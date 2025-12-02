醫學史上的意外！糖尿病用藥成「明星最強減肥神器」 百萬網紅揭祕：靠「騙大腦」變瘦

瘦瘦針引爆全球瘦身潮，發明者更奪小諾貝爾醫學獎，話題持續狂燒。（示意圖/pexels）

全球掀起瘦身熱潮的「瘦瘦針」（GLP-1類藥物）討論度持續攀升。百萬網紅Cheap昨（1日）發文解析這款被稱為「最強減肥神器」的針劑，並指出其3位核心發明者已獲得享有「小諾貝爾醫學獎」之稱的拉斯克獎（Lasker Award），未來甚至有機會角逐真正的諾貝爾獎，引發網友熱烈討論。

藥物怎麼變瘦？「GLP-1」如何影響大腦、食欲與體重

瘦瘦針的熱門並非偶然，其作用原理直接命中現代人最大困擾——食欲控制。據Cheap的整理，GLP-1為人體腸道激素，可向大腦發出「已經吃飽」的訊號，使食量自然下降，同時加強胰島素分泌，影響血糖調節。

這類藥物在2005年首次問世時原本用於第二型糖尿病治療，但臨床上意外發現使用者普遍「變瘦」，也讓藥廠嗅到巨大商機。

瘦瘦針怎麼紅起來？GLP-1藥物為何在全球掀起減肥潮？

丹麥藥廠Novo Nordisk隨後投入開發，陸續推出升級版GLP-1藥物，並在2021年取得美國FDA核准。

藥證一通過，便迅速從醫療產品躍升為全球減肥話題，不僅造成市場搶購潮，更讓該公司市值大幅飆升，躍上歐洲頂尖企業之列。

副作用被低估？停打後更容易復胖？使用者最常疑問一次看

瘦瘦針的減重效果確實引人矚目，但Cheap也提醒，不適反應並非少數。部分使用者會出現噁心、嘔吐、腹瀉或便祕、胃部不適、情緒低落以及焦慮加劇等症狀。

Cheap指出，這類藥物的最大盲點是「停藥後易復胖」，因為原本的不良飲食習慣若沒有被調整，大腦在藥物停止作用後便會重新放大食欲，甚至出現「報復性進食」。

此外，GLP-1藥物價格偏高，也讓不少民眾在長期使用上需要更謹慎評估。

高效果、高話題、高爭議 瘦瘦針風暴持續延燒

隨著名人、醫師、KOL相繼分享經驗，瘦瘦針話題未見降溫。從「全球搶藥」到「發明者得獎」、再到「復胖困境」與「副作用討論」，GLP-1藥物已成為近年最受矚目的醫療與減重交叉議題，其後續影響也備受關注。

