醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制

台大攜手史丹佛雙效疫苗，大腸癌腫瘤縮小近80％。（圖／TVBS）

台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望。研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原HNRNPU及NCL在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有抑制效果。

台大攜手史丹佛雙效疫苗，大腸癌腫瘤縮小近80％。（圖／TVBS）

台大醫學院藥理所副教授魏子堂表示，這項技術在小老鼠身上真的可以預防多種不同的癌症，包括皮膚癌、肺癌、前列腺癌、乳癌甚至胰臟癌。研究團隊特別鎖定大腸直腸癌，因為它一直是國人發生率與死亡率前三名的癌症，尤其腫瘤轉移是造成相關死亡的主要原因，最常見的轉移部位是肝臟及肺部，且屬於無法根治的疾病。

廣告 廣告

研究團隊透過質譜分析與電腦模擬預測，發現兩種抗原在誘導多功能幹細胞與大腸直腸癌細胞中有高度表現。李心慈解釋，團隊觀察免疫細胞較容易辨識的抗原生態及其結合強度，最後選擇了HNRNPU和NCL兩種抗原進行後續分析。陳麗瑜補充，小老鼠實驗已經完成，發現腫瘤消除效果很好，現在正在研究這些抗原對人類樹突狀細胞的效果是否與小老鼠相同。研究證實，這兩種抗原可以被樹突細胞呈現並活化T細胞，進而引發對抗大腸直腸癌的免疫反應。李心慈指出，主要是觀察這兩個抗原能讓樹突細胞更有效地對抗癌細胞。魏子堂強調，即使在大腸直腸癌已經轉移到肝臟這種棘手的狀況下，給予四劑疫苗仍可抑制約80%的腫瘤生長，不僅對基本的大腸直腸癌有治療效果，對遠端轉移的治療也有效果，這是令人振奮的發現。

台大攜手史丹佛雙效疫苗，大腸癌腫瘤縮小近80％。（圖／TVBS）

魏子堂表示，初步結果顯示這項技術確實可以活化人的免疫細胞，相信動物實驗的良好效果有機會轉譯到人體上。不過，要進入臨床試驗仍面臨法規問題，需要確保安全性、有效性，以及在藥物非臨床研究品質管理規範下的細胞穩定度。這項研究歷經6年多時間才完成，但人體預防試驗需要長期追蹤且成本龐大，因此團隊計劃先發展治療型疫苗，期望能儘速進入臨床。目前預防癌症的疫苗只有HPV疫苗及B型肝炎疫苗，如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步。

更多 TVBS 報導

大腸癌年輕化！專家揭「7大排便異常」要留意：早期徵兆一次看

大便完記得看！「3情況」恐直腸出血 研究曝：罹癌風險增8.5倍

親戚20多歲就得大腸癌！譚敦慈示警：「這類食物」我絕不碰

一天放屁20次！27歲陸女確診大腸癌 醫揭：｢2味道」別輕忽

