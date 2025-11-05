醫學專業打造健康宜蘭典範 徐迺維榮獲公務人員傑出貢獻獎

一一四年公務人員傑出貢獻獎得獎名單已揭曉，宜蘭縣衛生局長徐迺維榮獲個人獎殊榮。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一一四年公務人員傑出貢獻獎得獎名單已揭曉。由考試院邀請各領域專業人士組成評審委員會，經初審、複審及決審三階段嚴謹審議程序後，選出六名個人得獎者及六組團體得獎單位。宜蘭縣代理縣長林茂盛遴薦衛生局長徐迺維參加評選，以其在公共衛生及醫療管理領域的卓越成就脫穎而出，榮獲個人獎殊榮，實為公務人員傑出典範。

徐迺維兼具醫學、公衛與管理專長，長年深耕宜蘭醫療與公共衛生體系，任內推動「健康磐石大聯盟」，整合全縣一百七十四處社區據點，重建分級醫療與在地照護，重塑宜蘭健康治理藍圖；COVID-19疫情期間建立完善的防疫體系，統籌疫調、快篩、疫苗接種與居家照護，疫苗施打量突破一百二十三萬人次，使宜蘭成為全國最早穩定疫情之縣市之一。

徐迺維在毒品防制及心理健康領域整合跨局處力量完善毒品防制，因此宜蘭縣榮獲一一三年度毒品危害防制中心聯合視導之「特優獎」及「最佳進步獎」，並由行政院頒獎表揚；另建置三處社區心理衛生中心，羅東社區心理衛生中心並獲一一二年全國標竿之肯定。