醫學教育傳承 慈大模擬手術啟用
慈濟大學模擬手術課程啟用，來自台灣脊椎外科等4個醫學會、190位醫師，將在4天課程中，學習精進複雜術式。8位無語良師中，有2位是慈濟環保志工，他們生前用鼓掌的雙手做環保，往生後透過醫師的雙手，傳承醫學教育，延續生命的價值。
陰雨綿綿，卻是8位無語良師圓滿心願的日子。
所有的不捨，在此刻都化為祝福。
林慧玲老師，和丈夫攜手做環保，也帶著孫子一起投入，用身教傳承環境教育，罹患急性白血病後，她選擇安寧療護，就是為了成為無語良師，奉獻醫學。
「瓶子是當初媽媽，她發病的時候在醫院治療，我請那個護理師幫我留下來。」
藥水瓶內，有紙鶴、星沙、相思豆，這是林慧玲的女兒，親手做給醫師的結緣品，裡頭盛裝著對母親的思念，還有對醫師的期許。
無語良師林慧玲的女兒 周姵蓁：「我很感恩說，他們用媽媽的身體來做學習，然後希望他們以後，這個瓶子，他隨時看到了之後，都永遠想到今天的這一刻，永遠都不會忘記，他當初為什麼要當醫生。」
衛福部立澎湖醫院骨科醫師 蘇文進：「很謝謝家屬就是說，滿足老師她生前最大的願望，當一位無語良師，然後奉獻她這一生最後的精華，給我們醫師做學習。」
做回收全年無休，就連除夕也不缺席，黃田益老師，退休後勤做志工，社區大小活動，都有他付出的身影。
無語良師黃田益的妻子 陳氏玉碧：「他自己生病的時候感受很深，他是跟我講說，生命不是長和短，是要活得有意義。」
台灣脊椎外科醫學會理事長 吳文田：「藉由無語良師的身體，將困難精進的手術，傳承給我們年輕的醫師，這樣手把手的教學，其目的就是要縮短，醫師對困難手術的學習過程，來造福更多的病患。」
無語良師捨身奉獻，讓來自台灣脊椎外科等4個醫學會，共190位醫師，得以在4天課程中，傳承、精進骨科術式。
