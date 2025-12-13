醫學期刊震撼病例！長期打胰島素竟長腫瘤？醫揭打針部位3關鍵

打胰島素要小心腫瘤？近期《新英格蘭醫學雜誌》刊出一則特殊臨床案例，引發醫界關注！一名長期施打胰島素的患者，因為總是注射在同一部位，竟在腹部出現兩顆外觀怪異的腫塊，導致胰島素吸收異常、血糖控制失衡。

胰島素天天打同一處 竟長出腫塊

家醫科醫師陳欣湄引述《新英格蘭醫學雜誌》的案例指出，該名患者多年來都將胰島素注射於肚子的同一個位置，最後導致該處長出兩顆像鬍鬚一樣的腫塊，糖化血紅素仍高達9.2％。陳欣湄說，這代表胰島素的吸收效果大打折扣，治療效果變得忽高忽低，甚至可能引發低血糖危機。

纖維狀沉積堆積形成「胰島瘤」

這樣的腫塊是惡性腫瘤嗎？陳欣湄解釋，這並非惡性變化，而是胰島素反覆在同一部位注射後，皮下出現異常蛋白質沉積的結果，這些沉積物就像纖維狀的膠水，會逐漸堆積並變硬，形成腫塊。醫學上稱為「胰島瘤」（insulin ball）或「胰島澱粉瘤」（amyloidoma）。

避免無效治療！打胰島素3原則必記

陳欣湄進一步提到，這類情況並非孤例，臨床上曾出現類似個案，有的腫塊像一顆硬球，有的則像肉瘤，看起來雖然嚇人，但更值得注意的是，這些腫塊會影響胰島素的正常釋放與吸收。當患者繼續在這些硬塊區域施打胰島素時，藥效可能大幅減弱甚至無效，導致血糖忽高忽低，進一步增加併發症風險。

那麼，長期需要注射胰島素的患者，該怎麼做才能避免這類問題？陳欣湄提醒3項施打原則：

1.輪替注射部位

可選擇的施打區域包括腹部、大腿、臀部及上臂，建議每天更換部位，避免天天在相同位置注射。最好能事先規劃區塊或使用記錄工具，協助清楚掌握施打區域，減少重複紮針的機會。

2.定期檢查注射部位

患者應養成「摸一摸」的習慣，定期觸摸打針處，檢查是否出現硬塊或不適；如果發現「硬且不動」的腫塊，且長時間不消退，就要提高警覺。一般的脂肪增生在停止注射後會逐漸消退，但胰島澱粉沉積則不會自行消失。

3.避免在硬塊處持續注射

一旦發現硬塊或異常腫塊，應立即更換注射位置，千萬不要再往該處繼續施打，否則可能出現劑量愈打愈多，效果卻愈來愈差的惡性循環。

◎ 圖片來源／翻攝自陳欣湄臉書

◎ 資料來源／陳欣湄醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章