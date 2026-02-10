醫學生實習拍病患「露肚手術照」發IG 校方回應！台中衛生局出手查

醫學生實習期間，拍攝病人在手術檯上的照片發個人IG。網友大罵。取自Threads(照片已經馬賽克處理)



一名醫學生在實習期間，遭爆料在手術室拍照，將正在手術台進行手術的病患照片發上IG，網友大罵：「好可怕，...誰知道他私底下還拍了什麼或拍多少張。」台中衛生局10日透過新聞稿表示調查結果，指稱該學生為中山醫學大學實習生，若屬實，最高可罰25萬元。

網友在Threads發文並附上截圖，畫面顯示，病患在手術檯上，露出腹部正在接受機械手臂執行手術，醫護人員忙碌作業，現場亦可見沾血的醫療器械。

貼文曝光後，網友質疑該名學生不尊重病人隱私公開手術過程發IG限動，網友大罵：「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍的可能是自己，我就真的忍不了，誰知道他私底下還拍了什麼或拍多少張。」

校方回應，所有醫學生於進入臨床實習前，須完成醫療倫理、病人隱私及相關法規教育，並依法簽署保密協定。事件發生後，學校第一時間掌握狀況並介入輔導。

台中市衛生局指出，中山醫學大學醫學生於實習期間，疑於手術室內拍攝相關影像並公開發布，衛生局獲悉相關訊息後，啟動行政調查程序。倘經查證屬實，該行為涉及違反《醫療法》第72條，最高可罰25萬元罰鍰。72條規定，醫療機構及其人員因業務，而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。

