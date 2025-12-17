醫學生變經紀人！壞特自包經紀約、組女子樂團12月開唱 曝超狂斜槓近況

壞特12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場演唱會。遠雄創藝提供

金曲新人壞特將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場演唱會，壞特預告將組建「女子樂團」首度亮相，希望藉此舞台讓大眾看見女性樂手的更多可能性，為樂壇注入不同以往的女性音樂力量。

回顧從醫學院學生轉身成為金曲新人的歷程，壞特始終堅持不只扮演站在台上唱歌的角色。今年她更開始擔任自己的經紀人，親自洽談各項工作，並受邀擔任金音創作獎評審，在不同職位中練習精準表達自我。

邊做邊摸索 專輯記錄不怕被討厭的勇氣

壞特坦言，這兩年的快速成長來自於不斷摸索工作節奏與原則，並在跨海合作的溝通與統籌中，逐步建立起屬於自己的音樂工作範式。

演唱會以其第三張全新專輯《界線Boundary》為核心概念，這張專輯詳細紀錄了壞特從過去「怕被討厭」轉變為「敢於說不」的心路歷程。這張專輯由壞特親自主導企劃，並主動跨海聯繫來自全球的11組音樂人，包含馬來西亞樂團babychair、日本樂團TENDRE以及倫敦靈魂樂歌手Steven Bamidele等。

壞特透露最近轉換身分，原本是醫學生的她，現在自任經紀人包辦大小事。遠雄創藝提供

一手包辦所有工作 演唱會嘉賓３、４位

在製作過程中，壞特從初步聯繫、溝通、建立信任到親自擬定合約，一手包辦了經紀人與歌手的雙重身分，也讓這張作品具備廣闊的國際音樂視野。

壞特表示，演唱會當天將邀請3到4位嘉賓登台，她希望打造出一個真誠表達且不耗能的空間，將這段時間學會的界線與安定感化為聲音，帶領觀眾在音樂中慢慢沉澱並獲得平靜能量。



