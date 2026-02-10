醫學生IG發病患手術照！網怒轟「不配當醫師」 台中衛生局已啟動調查

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台中某醫學大學近日傳出一名醫學生在臨床實習期間，疑似拍攝病人手術畫面並上傳至社群平台，相關影像在網路流傳後，引發爭議。對此，校方表示已介入輔導，台中市政府衛生局則指出，該行為恐涉及違反《醫療法》，已啟動行政調查。

台中某醫學大學近日傳出一名醫學生在臨床實習期間，疑似拍攝病人手術畫面並上傳至社群平台，引發爭議。（示意圖／Unsplash）

Threads近日瘋傳一則IG限時動態截圖，只見畫面中醫院手術室內正進行達文西機械手臂手術，並可看到機械手臂插入病人腹部的黑白影像。照片曝光後，引發大量網友不滿與恐慌，許多評論直言「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍的可能是自己，我就真的忍不了」、「誰知道還拍了多少」、「不配當醫師」。

隨後有網友開始循線比對帳號身分，發現其自我簡介顯示為台中某醫學大學醫學系學生，還疑似另開小帳與網友對嗆，「現在實習的時候想紀綠一下也能被公審，憨兒們不懂就閉嘴，乖乖躺好。明天實習再抽一位幸運的病人來拍，嘻嘻」，留言內容再度引發撻伐。

對此，台中市政府衛生局回應，已接獲通報並展開調查，初步確認涉案者為台中某醫學大學醫學生，院方已責成醫教部與醫學系介入處理與輔導，同時加強病人隱私保護相關教育。衛生局指出，若查證屬實，行為恐違反《醫療法》第72條規定，依法可處5萬元至25萬元罰鍰，後續將依法辦理查處作業。

校方表示，學生在進入臨床實習前，皆已完成病人隱私與相關規範教育，並依規定簽署保密協定。事件曝光後，校方已即刻介入輔導，未來也將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

