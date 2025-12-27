醫學界重大突破！「癌症疫苗」預計10年內問世

牛津大學臨床科學家兼實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）。圖／翻攝英國鏡報

英國科學家表示，一種可以預防癌症的疫苗可能在未來10年內問世，目的在預防肺癌的疫苗臨床試驗將於明年啟動。目前，科學家們正在努力研發其他疫苗，以阻止乳癌、卵巢癌和腸癌在人體內發展。

據英國鏡報報導，這個計畫旨在讓英國研究人員將這些疫苗合併成一種抗癌疫苗，年輕人可以在就診時透過英國國家醫療服務體系（NHS）免費接種。這種疫苗每年有可能在全球挽救多達 360 萬人的生命，使他們免於死於最嚴重的癌症類型，並有可能延長人類的平均壽命。

這項突破還能騰出資源，用於對抗其他致命疾病，例如癡呆症和心臟病。根據每日星報報導，這項意義非凡的突破是由牛津大學（Oxford University）的醫學研究人員主導的。該計畫已獲得英國國家醫療服務體系（NHS）、英國癌症研究中心、總部位於西班牙的 CRIS 癌症基金會和多家大型製藥公司的支持。

牛津大學臨床科學家兼實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）在紀錄片系列《癌症偵探：尋找治癒方法》中披露了在尋找疫苗方面取得的重大進展。但她也透露，該計畫預計在10年內成為拯救生命的變革性計畫。

拉格登說，未來只需要一種疫苗就能阻止大多數重大癌症的發生，就像我們接種疫苗預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹、百日咳和破傷風一樣。她意識到醫學研究或許應該更好地致力於預防癌症的發生，而不是將其作為一種成熟的疾病來治療，利用疫情期間改良的快速疫苗開發技術，她的團隊即將向世界推出抗肺癌疫苗。

她說：「我們認為我們開發了第一種能夠真正從源頭上預防癌症發生的疫苗。即使是肺癌，也需要10年以上的時間才能在肺部發展形成。所以，還有一種叫做癌前病變的階段，它是癌症發展成真正癌症之前所經歷的階段。也就是說，你的細胞已經開始向癌細胞轉化了。我們所做的就是設計一種疫苗，讓你的免疫系統清除這些細胞。」



