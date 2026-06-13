醫學研究證實！嬰兒「這時間點」開始吃蛋 可降低對蛋過敏機率

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最新研究發現，嬰幼兒在6個月大前適度接觸雞蛋後，對雞蛋過敏盛行率下降了17.7%。（翻攝自photo-ac）

過去的觀念普遍建議家長讓嬰幼兒避免過早接觸雞蛋等常見過敏原，尤其是有過敏家族史的家庭。然而，一項刊登於《美國醫學會兒科學期刊》的最新研究發現，嬰幼兒在6個月大前適度接觸雞蛋後，對雞蛋過敏盛行率下降了17.7%。

研究證實：提早餵蛋讓過敏率從9.2%降至7.6%

這項由昆士蘭大學兒童健康研究中心主導的研究，分析澳洲墨爾本超過7,000名11至15個月大嬰幼兒的資料，並將嬰幼兒分為兩組：一組為2007年至2011年，嬰兒餵食指南修訂前就診的嬰兒；另一組則為2018年至2019年，指南修訂後就診的嬰兒。

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研究結果顯示，自2016年澳洲更新嬰兒餵食過敏預防指南後，兒在6個月大前吃過雞蛋的比例，從原本約25%大幅提升至57%。與此同時，雞蛋過敏盛行率也從9.2%下降至7.6%，相當於減少了17.7%。值得注意的是，患有早期濕疹（食物過敏高風險族群）的嬰兒中，雞蛋過敏盛行率更由34.6%大幅降至21.9%。

免疫系統透過腸道認識並接受食物

對雞蛋過敏的人，免疫系統會對蛋白或蛋黃中的蛋白質過度反應，進而引發蕁麻疹、呼吸道不適等症狀，嚴重時甚至可能造成過敏性休克，導致氣道收縮，危及生命。

紐約西奈山伊坎醫學院兒科教授Scott Sicherer指出，人體免疫系統會透過腸道進食來學習正常認識並接受食物，「但如果腸道免疫系統沒有接觸到食物，它就無法學習」；若食​​物在嬰兒周圍可能經由空氣或皮膚接觸進入體內，尤其是患有濕疹的嬰幼兒，由於皮膚屏障功能較弱，他們皮膚上的免疫細胞可能更容易將這些食物誤認為是入侵者​​。

醫提醒：餵食前須評估發展成熟度

值得注意的是，美國疾病管制與預防中心表示，不建議在嬰兒4個月大以前添加輔食。芝加哥盧里兒童醫院醫師Elizabeth Lippner也提醒，家長在開始餵食前，應先確認寶寶已具備安全進食的發展指標，包括能穩定控制頭頸部、可在支撐下坐起、會主動張嘴並具備吞嚥反應。

此外，在引入雞蛋等食物時，也應採取循序漸進與安全烹調的方式，例如必須將雞蛋完全煮熟，並搗碎成泥狀後混入米粉或蘋果泥中，以避免顆粒造成嗆咳或窒息風險。此外，家長在為嬰兒添加固體食物前，應先諮詢兒科醫師，選擇適當的開始時間與方式，並在餵食後密切觀察是否出現過敏反應。

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