醫學系學霸男神Gorn首度跨國拍片 下月旋風訪台宣傳電影

Gorn將旋風訪台為主演《愛的戀習生》上映暖身。（原創娛樂提供）

泰國新世代男團PROXIE成員Gorn Wannapairote本月剛在泰國舉辦完個人演唱會，接下來也將隨團體展開亞洲巡迴行程，更確定於1月初旋風訪台，為即將上映的電影《愛的戀習生》提前暖身。

該片為超人氣熱播影集《K-DOL 愛心增加學院》推出的電影版，聚焦自媒體當道時代的校園生活，集結多位高人氣KOL演繹在流量與夢想之間掙扎的青春群像，自影集播出以來便在社群平台引發Z世代熱烈討論。Gorn在片中飾演校園人氣男神「Sky」，高挑冷酷的外型一登場便吸引全校目光，無論才藝表現或舞台魅力都備受矚目。這個看似前途一片光明的角色，實則背負著家庭期待與自我懷疑，在追逐夢想的過程中不斷掙扎。

Gorn在片中大方秀精實身材，與女主角許紫柔有多場親密互動。（原創娛樂提供）

戲外的Gorn是個不折不扣的高材生，擁有學霸等級的醫學院背景，更有著才華洋溢的創作天賦。首次跨國參與影視作品，他將身為偶像的生命經驗自然融入角色，透過吉他與歌唱展現舞台實力，成功詮釋外冷內熱的校園男神形象。片中不僅大方展現精實胸膛，與女主角許紫柔有多場親密互動，也與清新型男于常祐正面交鋒，上演一段校園版的「愛情選邊站」。一邊是高冷酷帥、氣場全開的學長Sky，一邊是溫柔體貼、積極主動的犬系暖男「小蟹」，截然不同的魅力讓人難以選擇，也讓不少觀眾討論究竟該為誰站隊。

相較於影集版本，電影版在敘事上更為集中，將焦點放在角色的情感選擇與個人成長，特別著墨於三角戀所帶來的曖昧、競逐與拉扯。當愛情與夢想同時站在人生的十字路口，心動不再只是感覺，而是一道必須正面面對的選擇題。Gorn將於1月8日參加特別場放映活動，與許紫柔、于常祐、ANITA、babyMINT粼粼、夏菈等高人氣KOL演員久違合體，回應觀眾的熱情支持。

《愛的戀習生》將於1月30日在台上映，更多影人來台活動消息請洽「愛的戀習生」官方IG粉專查詢。

