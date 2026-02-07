醫學系教授索賄、恐嚇廠商 接受性招待辯：性病傳染學術調查

東京大學前醫學系教授佐藤伸一遭業者檢舉索賄接受性招待，近日穿囚服出庭。（翻攝X@fuuuukatsu）

原本光環滿身的東京大學前醫學系教授佐藤伸一，最近因為捲入性收賄案而聲名掃地，案發前他為了脫罪，居然宣稱頻繁出入泡泡浴名店是為了「研究性傳染病」的學術考察，近期法庭審理時，他穿著寬大囚服、神情頹廢，與過往頂尖醫學專家的形象大相徑庭。

要吃又要拿把廠商當肥羊

綜合日媒報導，檢方指出62歲的佐藤在2023年至2024年間，假借東大與日本化妝品協會合作名義，讓化妝品協會買單高達180萬日圓的消費，白吃白喝接受招待高達30次，其中甚至包含「泡泡浴」等色情服務。最離譜的是，他在事跡敗露前還趕緊補簽假契約，想把嫖妓行為包裝成做問卷調查的學術行為，試圖將風俗店之行美化成研究性傳染病的藉口，簡直刷新了日本輿論的三觀。

太過貪婪恐嚇廠商遭檢舉

據了解，案件曝光的導火線在於佐藤的貪婪。他不僅向業者索賄，甚至出言恐嚇若不付現金，就要撤掉研究案，這才讓原本合作愉快的兩方徹底決裂反目，遭檢舉落網。佐藤及其家屬在偵查階段高度不配合，除被告行使緘默權外，家屬亦拒絕搜索，律師團雖主張警方逮捕程序具報復性，但是經法官審理，仍判定維持原拘留處分。

日本東大醜聞連環爆

東大醫學院近來接連爆出收賄與性招待醜聞，令日本社會對權威感到失望，去年11月才有副教授因醫材賄賂案落網，接二連三的醜聞讓校方焦頭爛額，校長藤井輝夫更為此公開致歉，承認校方深深背叛社會大眾的期待與信任，未來將以制度改革作為首要補救措施。

更多鏡週刊報導

酒池肉林是真的 北韓「性招待所」揭密！11高階軍官太荒淫遭處決

【百億光電案延燒4】南市貪官購屋煉金術超驚人 買房要建商加價400萬還能退現金

【淫官風暴擴大2】淫官上酒店擁8嫩妹 驚傳遭錄性愛光碟才認罪