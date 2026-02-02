醫學美容品質認證院所！在傅林診所遇見超玩美電波 Oligio X

隨著醫美科技的進步，現代人追求的不僅是外表的改變，更是安全、舒適且符合個人特質的保養方式。近期在美容醫學界備受矚目的新一代單極電波 超玩美電波 Oligio X，以其舒適度與客製化的特點成為話題。

始終堅持高品質醫療的「傅林診所」，也正式引進此台儀器，

運用傅醫師獨到的外科醫學視角，提供更為嚴謹的術前評估與規劃，讓您的變美之路安心有保障。

圖由 傅林診所 提供

傅林診所｜四大堅持 S.O.A.P.，量身打造專屬的高品質醫療

在傅林診所，每一位踏入診間的貴賓，都是獨一無二的。面對不同年齡、膚質、臉型乃至於不同的預算與訴求，傅林診所拒絕工廠流水線般的複製貼上，而是堅持落實 S.O.A.P. 高品質醫療流程：

S (Subjective) 耐心傾聽： 傅林診所重視您的主觀感受，花時間傾聽您真正的困擾與期待。

O (Objective) 細心觀研： 透過客觀的觀察與檢測，分析肌膚現況與潛在問題。

A (Assessment) 專業評估： 由醫師親自進行綜合評估，而非僅由諮詢師單方面建

議。

P (Plan) 全程控管： 擬定一對一的專屬治療計畫，並嚴格把關治療品質。

傅林相信，唯有透過如此嚴謹的步驟，才能在眾多選項中，為您量身訂做那份無可取代的專屬美麗。

外科醫師的精準視野：解剖學與科技的完美結合

傅醫師身為資深外科醫師，對於臉部神經、血管、肌肉與脂肪的精細分布有著極為深刻的了解。除了將這份訓練轉化為診療評估與溝通時的重要基礎。也讓傅林診所在選購醫療器材時，將「安全性」、「舒適度」與「國際認證」視為首要考量。

引進超玩美電波 Oligio X，正是因為其通過了多國認證的安全性與靈活的治療模式。

傅醫師指出，超玩美電波 Oligio X 擁有多功能的探頭模式，這讓他能發揮外科醫師對解剖構造的熟悉度，針對不同性別、脂肪厚度與臉部骨相，進行深層且客製化的施打。

傅醫師能運用超玩美電波 Oligio X 的特性，在得心應手且安全舒適的前提下，協助顧客找回肌膚的光采。

Oligio X 玩美電波：安全舒適的時光保養

對於許多想嘗試電波保養，卻又擔心疼痛或修復期的民眾來說，超玩美電波 Oligio X 是一個相當理想的選擇。它搭載了先進的冷卻系統與減震技術，能大幅提升治療過程的舒適度。

在傅林診所專業團隊的操作下，您可以放心地享受這段變美的旅程，用更溫柔的方式，遇見更美好的自己。

圖由 傅林診所 提供

【重要提醒】

本文旨在提供相關醫療資訊介紹，並非診療建議。實際療程效果因個人體質、年齡、膚質與生活習慣而異，且任何醫療行為皆有其風險與禁忌症（如裝有心律調節器、懷孕等）。請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，經由醫師依個人狀況做出專業診斷與評估後再行決定。

