醫學院大四生「1年狂發43篇論文」！平均9天生1篇…專家靠「這3點」質疑AI幫忙

中國一名醫科學生1年內竟能產出40多篇論文。示意圖／取自免費圖庫pixabay

天才或灌水？中國溫州醫科大學一名臨床醫學大四生遭踢爆，他在1年內發表多達43篇論文，而且都被刊登在國外科學期刊中，但因大多數文章研究方法高度雷同，大部分都仰賴公共資料庫、不用親自進行實驗就能完成，因此消息曝光後頓時引起熱議，也遭多名專家質疑這名學生的產出速度違反科研常態，可能都靠「AI灌水」完成。

9天就能寫1篇論文？專家也傻眼：這是投機取巧

根據中國新聞周刊、澎湃新聞報導，溫州醫科大學第二臨床醫學院一名臨床醫學專業的洪姓大四學生Google學術個人主頁可見，他單單在2025年就發表多達43篇論文，從2024年7月至今更已累計發表50篇文章。這50篇文章中除了常規研究論文及學術綜述外，還包含9篇「快報」（letter）及「研究亮點」（research highlight）。

報導指出，洪男是逾30篇文章的第一作者，大多數文章合作作者都是溫州醫科大學的師生，幾乎都發表在《生態毒理學與環境安全》、《國際外科雜誌》、《免疫學前沿》等國外科學期刊。依照中國科學院期刊標準來看，洪男約30篇文章已躋身中國科學院一區或二區期刊，換言之，這些文章在專業領域內具有頗高學術聲譽和影響力。

這些文章雖然研究範圍廣泛，涵蓋腫瘤、免疫、神經系統疾病等方向，但在研究方法上卻高度相似，大多都是依托「孟德爾隨機化」、網絡毒理學等方法，或基於全球疾病負擔（GBD）等公共數據庫完成。對此，上海市東方醫院婦產科主任段濤受訪時直言，洪男大多數文章都使用現成的資料庫，不需要親自進入實驗室進行實驗就能寫得出來：「理論上講，這是一種投機取巧的做法，不是科研應該提倡的。」

美國德州大學西南醫學研究中心分子生物學系教授吳軍也表示，把同樣方法應用到不同數據、領域中進行類似分析，可能有違科學研究的初衷：「科研的價值並非『為了發文章而發文章』，而是在於成果能否對研究領域產生實質性的正面影響」。吳軍表示，先不提實驗、收集數據，光是撰寫文章、整理圖表、投稿等都需要花時間：「憑我的經驗，1年發表40多篇文章是不太可能的。」

靠論文灌水賺獎金？學校悄悄刪公文

報導指出，醫學研究通常需要數月，甚至數年時間完成實驗設計、資料收集、審稿修改等流程，平均9天1篇的效率可以說是「突破人類生理極限」，遠超99%頂尖學者的產出水準，再加上洪男是5年制臨床醫學專業學生，需要同步完成近4000小時的課程、臨床實習及考試，卻能在2025年內發表40多篇論文，再加上其論文架構極度相似，語言風格機械化，因此也被質疑是靠AI輔助寫作或「論文工廠」代筆操作來「灌水」。

另外，根據溫州醫科大學2021年公佈的《溫州醫科大學大學生創新創業工作獎勵辦法》，專科學生發表SCI、SSCI、A&HCI收錄刊物可獲得4000元人民幣（約1.8萬元新台幣）獎勵，因此洪男也被質疑是靠「灌水論文」來賺獎金。值得注意的是，部分先前在網路流傳、提及洪男參與科學研究計畫及競賽的學院公示訊息目前已被刪除，媒體致電溫州醫科大學黨委委員、宣傳部、教務處辦公室座機時都沒人接聽回應。



