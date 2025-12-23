醫學院高材生化身校園男神 泰星Gorn下月訪臺宣傳新片

記者王丹荷／綜合報導

泰國新世代男團PROXIE成員Gorn Wannapairote剛在泰國舉辦個人演唱會，接下來也將隨團體展開亞洲巡迴行程。他也確定於1月初旋風訪臺，為即將上映的電影《愛的戀習生》提前暖身。

該片為超人氣熱播影集《K-DOL 愛心增加學院》推出的電影版，聚焦自媒體當道時代的校園生活，集結多位高人氣KOL演繹在流量與夢想之間掙扎的青春群像。Gorn片中飾演校園人氣男神「Sky」，高挑冷酷的外型一登場便吸引全校目光，無論才藝表現或舞台魅力都備受矚目。這個看似前途一片光明的角色，實則背負著家庭期待與自我懷疑，在追逐夢想的過程中不斷掙扎。

戲外的Gorn是不折不扣的高材生，擁有學霸等級的醫學院背景，更有著才華洋溢的音樂創作天賦。作為首次跨國參與影視作品，Gorn將身為偶像的生命經驗自然融入角色，透過吉他與歌唱展現舞台實力，成功詮釋外冷內熱的校園男神形象。片中他不僅大方展現精實胸膛，與女主角許紫柔有多場親密互動，也與清新型男于常祐正面交鋒，上演校園版的「愛情選邊站」。

相較於影集版本，電影版在敘事上更為集中，將焦點放在角色的情感選擇與個人成長，特別著墨於三角戀所帶來的曖昧、競逐與拉扯。當愛情與夢想同時站在人生的十字路口，心動不再只是感覺，而是1道必須正面面對的選擇題。Gorn將於1月8日參加特別場放映活動，與許紫柔、于常祐、ANITA、babyMINT粼粼、夏菈等高人氣 KOL 演員久違合體，回應觀眾的熱情支持。《愛的戀習生》1月30日在臺上映。

泰國男團PROXIE成員Gorn將來臺宣傳新片《愛的戀習生》。（原創娛樂提供）

Gorn（左）飾演校園人氣男神「Sky」。（原創娛樂提供）

Gorn飾演校園人氣男神「Sky」星途一片看好卻為追逐夢想獨自掙扎。（原創娛樂提供）