醫定勝利 林俊憲醫界後援會成立

爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲（前排中）卅日成立「醫定勝利」聯合後援會，獲醫界及母校多名校友力挺。

爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲加緊競選的節奏，三十日舉行醫界聯合後援會成立大會，包含全國醫師、牙醫師及中醫師三大醫界公會聯合會理事長及來自林俊憲母校南一中、成功大學各界校友，集體高喊「醫定勝利」、「走向勝利」！

對於後援會名稱由來，林俊憲表示，他就讀的兩所母校正巧都在台南勝利路上，大家想出「醫定勝利」的名稱，寓意將能迎接勝利。他曾推動多項醫界政策，例如將肺腺癌納入公費篩檢，由台南率先試辦，衛福部採納全國實施，至今近二千名患者受惠，並在疫情期間為醫界爭取到健保點值保障、防疫物資補貼以及提高成本認定減稅等紓困措施，助基層醫療體系度過難關。

林俊憲醫界後援會聯合會三十日盛大成立，由全國醫師公會全聯會理事長陳相國（揮旗者）擔任總會長。（記者翁順利攝）

「醫定勝利」聯合後援會總會長由全國醫師公會全聯會理事長陳相國擔任，榮譽總會長為全國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳、全國中醫師公會全聯會理事長蘇守毅，副總會長為王建章醫師。台南醫界部分則由吳國榮醫師擔任醫師後援會會長、王啟芳醫師擔任牙醫師後援會會長以及鄭又穎醫師擔任中醫師後援會會長，台南市醫師公會理事長賴俊良醫師亦為後援會成員。

除了醫界，「醫定勝利」聯合後援會的成員包含林俊憲母校台南一中校友會後援會會長曾永信建築師、總幹事為陳冠宇，而成大校友會後援會會長則為林鴻琦中醫師。

藉由母校校友後援會成立，林俊憲也談到市政藍圖規劃，例如市區鐵路地下化完工後周邊的都市空間設計等都與成大相關，他若擔任市長，一定會好好善用成大的專業學術資源，讓市政更完善。