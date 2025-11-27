醫宣告爸爸最多活3個月！海產「捐肝救父」曝健康近況：肝只剩20%容易累

藝人劉威廷（海產）於本月初為救父捐肝，孝順的行為引來各界一片好評。今（26日）他出席「2025鱸魚共鮮節」記者會，他首度受訪分享這段驚險又感性的救父之旅。爸爸同時具有B肝、肝硬化與肝癌三種症況，甚至醫生宣告「最多就是3個月」，一度消極治療，一度連面對手術都想放棄，在他勸說下才願意動手術。除此之外，海產也透露捐肝後身體狀況。

藝人劉威廷（海產）於本月初為救父捐肝。

月初捐肝後馬上工作，海產透露健康近況，「錄製外景時，前輩們都特別關心他的體力，避免安排過於勞累的任務。」他依醫囑控制飲食、少油少鹽，保持心情愉快，完全禁止喝酒。醫生表示，只要體力能撐得住就可以工作，但仍需避免搬重物或劇烈體力消耗。手術後，目前他的肝僅剩 20%，預計一年後可恢復到 80%無法回復到100%，因此肝臟捐贈一生僅能進行一次。

海產透露，爸爸B肝帶原與肝硬化多年，長期勞累且沒有太重視營養，加上退休後身體小毛病不斷，因為疾病引發輕微憂鬱症，對治療逐漸感到意興闌珊。即使檢查已發現癌細胞擴散風險，醫生明白告訴家屬「若不做移植，最多僅剩三個月」。面對殘酷選擇，爸爸卻把重心放在「不想害兒子受罪」，甚至回家後先寫好遺書，讓海產與弟弟既不捨又心碎。

海產與職籃啦啦隊「新北國王」《Queens》隊長Amber。

「我問他，如果我需要，你會不會捐給我？他說他一定會。」一句反問，讓父子之情更顯深沉。海產接著半開玩笑地勸爸爸：「你把遺書收起來，我捐肝給你，你再把那個數字重新填多一點！」以輕鬆語氣掩蓋內心的害怕，只希望爸爸能打消放棄念頭。海產更哽咽對爸爸說：「我在演藝圈當笑人家一輩子，這次換你看我好嗎？」這句話，讓爸爸終於願意接受肝臟移植。

醫師事前清楚告知風險，包含手術失敗甚至死亡可能性，術後至少三個月無法工作，更要求心理評估，確保捐贈者不是被迫或後悔。「很多人躺上病床最後一刻會反悔，但我很堅定。」海產說，這是他能為父親做的最大事。

手術後海產迅速展現驚人的意志力。因傷口疼痛，連呼吸、咳嗽都劇烈不適，但他硬是逼自己在第一天就完成醫師要求的呼吸訓練，還拍影片給爸爸看：「我都能做到，你也一定可以。」因他深知若貪圖不痛、不訓練，恐引發肺塌陷、肺炎等致命併發症，他朋友父親便因此不幸離開。「爸爸很痛，但也很努力，因為他看到我都撐過來了。」

康復期間，海產的母親身心俱疲，不僅日夜照顧仍住院的爸爸，也因擔心剛回家的海產而導致自己生病。為讓媽媽減少操心，他決定回台北工作，向家人證明自己恢復良好：「讓她專心照顧爸爸，我才真正安心。」

