醫實測體內化學物飆破100倍，這款化妝品害的！推「蔬菜王」排出塑化劑

長期暴露於塑化劑環境中，可能引發多重健康風險！醫師指出，塑化劑來源不僅限於塑膠製品，還包括日常使用的防曬乳、香水等，其潛在危害是大多數人暴露於此類毒素時並無明顯症狀。該如何有效清除體內塑化劑？

化學物超標百倍！兇手不是塑膠而是粉底液？

塑化劑不僅存在於塑膠製品中，其影響範圍遠比一般人認知的更廣泛。家醫科醫師陳欣湄分享親身經歷，多年前檢測身體塑化劑含量，發現自己體內的二苯酮-3含量竟超標100倍，這種環境荷爾蒙常見於防曬乳、香水或沐浴乳中，用於防止產品被紫外線破壞。即使她很少使用防曬乳和香水，但每天使用含防曬成分的基礎粉底液，一點一滴影響身體，讓這項指數飆高。

不只塑膠製品！塑化劑藏在你每天用的這些產品裡

塑化劑對人體的影響不僅限於性荷爾蒙系統，如女童性早熟、男性精蟲減少和女性癌症風險增加等。陳欣湄強調，這些化學物質還可能導致幼兒發育不良、學習能力降低，甚至與兒童肥胖、過敏及慢性發炎等問題息息相關。有研究指出，現代兒童肥胖和過敏問題增加，除了與精緻糖攝取過多有關，也可能與胎兒期開始接觸過多塑化劑有關。

塑化劑的來源比想像中更加多元。陳欣湄將塑化劑的主要來源歸納為3大類：塑膠製品、香氛類產品（具定香作用）以及防曬乳、香水、沐浴乳等（具防曬、抗紫外線作用）。此外，非離子型界面活性劑也是塑化劑的來源之一。她提醒，現代便利的生活方式，某種程度上是以大量暴露於這些毒物為代價換來的。

清除體內塑化劑3步驟

要減少體內塑化劑的累積，陳欣湄建議遵循3個重要步驟。首先，盡量避開塑化劑的來源；其次，增強肝腎和腸道健康；最後，補充必要的營養素。這些步驟不必一次做到完美，但每多做一點，就能多一分健康保障。

不熬夜、多喝水排出塑化劑 十字花科蔬菜助肝解毒

陳欣湄表示，塑化劑需要透過肝臟解毒後，經由腎臟和腸道排出體外，而看似普通的健康習慣，如不熬夜、充分飲水和養成定時排便的習慣，實際上能有效幫助身體代謝塑化劑。值得注意的是，塑化劑以脂溶性形態存在，約有15～20%會積累在人體脂肪中，因此體重過重的人，更需要警惕塑化劑在體內累積。

在營養素方面，維生素B群、硒、鋅等對肝腎健康有益的營養素，都能幫助排除塑化劑。陳欣湄特別推薦十字花科蔬菜，其中含有的吲哚化合物與蘿蔔硫素，能幫助將脂溶性毒素轉化為水溶性毒素，對肝臟排毒過程極為有益；這類蔬菜不僅營養豐富，更是日常飲食中清除塑化劑的天然助手。

