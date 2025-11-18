醫師不足…釜山高中生抽蓄倒地 十幾家醫院拒收「救護車開1小時」身亡

釜山的高中生抽蓄倒地，竟無醫院收治，就在救護車上死去。救護車示意圖。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/18）報導，南韓去年政醫衝突後，醫師不足的現況持續至今，最新消息指出，上個月釜山市中心街頭，一名高中生抽蓄倒地，救護人員抵達後，聯絡十幾家醫院，竟然全部拒收，這名學生就在救護車上待了1個小時左右，最終不幸身亡。

據韓媒《中央日報》報導，今年10月20日上午6時17分，釜山市一所高中附近，有市民發現一名高中生身體抽蓄，倒在街上，立刻聯絡救護人員，上午6時33左右，救護人員抵達現場，呼喊學生時，仍有做出反應，顯示仍未失去意識。

廣告 廣告

救護團隊聯絡釜山的4家大型醫院，院方均表示，難以支援兒童神經科的診療，拒絕收治這名高中生，由於不斷碰壁，救護狀況管理中心出面，額外聯絡8所醫院，結果仍然一樣。

由於釜山沒有醫院接收這名患者，救護人員甚至聯絡慶南地區的醫院，仍然沒有收到正面回覆。

就在各家醫院陸續拒絕的同時，這名高中生已經在救護車內，待了約1個鐘頭，最終不幸死亡。

報導指出，事發地點就在釜山市中心，卻找不到任何一家醫院同意收治，顯示地方「醫療空白」的嚴重性。

據《京鄉新聞》報導，南韓政府擴大醫學院招生政策，去年2月20日起引發各大學醫學院教授、住院醫師集體出走，即便如今政醫對立緩解，仍有許多醫生不願回去原來的職場。

統計資料顯示，截至今年6月底，南韓全國198間公立醫療機關當中，有92間（佔46.5%）的醫生人數，未達到醫生編制規定，全國醫生編制總數為1萬4686人，實際任職的醫生僅9959人，短缺高達4727人。

更多太報報導

除了「台灣有事」發言 日媒指高市早苗可能12月底參拜靖國神社

外國客頻頻棄單...銀座百年和菓子店好無奈 曝台人超暖舉動

日中互槓！大阪知事嗆：不參加薛劍活動 自民黨議員喊「他留日本沒好處」