醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時也是重要台灣歷史小說家陳耀昌17日辭世，享壽76歲。文化部長李遠第一時間表達哀悼與不捨，並表示文化部將呈請總統明令褒揚，以肯定他在醫療、文學與社會關懷上的深刻貢獻。

文化部指出，陳耀昌在1949年生於台南府城，自台南一中、台大醫學系畢業後，赴美芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返台後，他在台大醫院血液腫瘤科行醫逾30年，被譽為「台灣骨髓移植教父」，曾完成台灣第一例骨髓移植，並建立國內骨髓庫基礎。

陳耀昌也是國內細胞醫療與法醫制度改革的重要推手，曾任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任、台大醫學院法醫研究所創所所長與台灣細胞醫療協會創辦人，推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，長期關注漢生病患者人權，更在2020年獲頒「台灣醫療典範獎」。陳耀昌也曾擔任國大代表，是跨足科學、政策與人文的多重實踐者。

除了醫療專業，陳耀昌也在2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集《斯卡羅》，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。其後，他陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》，以及入圍2021年「台灣文學獎金典獎」的《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。

2023年，陳耀昌發起「台江風雲400年・內海陸化200年」歷史論壇，以府城地景與原住民/平埔族記憶為線索，分享台江內海的地貌變遷，展現他對家鄉歷史的深厚情感。

文化部長李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。做為血液腫瘤科的科學家，他曾經完成台灣第一例骨髓移植、為台灣建立骨髓庫基礎，同時也是幹細胞研究開拓者。做為醫師，陳耀昌更展現謙和、溫柔、關懐的態度，救人無數，在國內外有太多受到他救助的人，因此聲名遠播。後來陳耀昌又用科學家不斷研究的精神，對台灣較少有人感興趣的不同時期歷史做詳細田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以台灣歷史為背景的小說創作。

李遠說，陳耀昌憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》，後來又寫了《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》，他將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中都有他的身影。他非常期待自己的作品可以改編成電視劇集，永遠留在大家的心中。他對台灣這塊土地和人民的愛，也透過醫療和文學表露無遺。(編輯：宋皖媛)