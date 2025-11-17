醫師作家陳耀昌逝世 文化部將呈請總統明令褒揚

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌今天過世，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將呈請總統明令褒揚。

李遠表示，陳耀昌透過醫療和文學表達出對台灣這塊土地和人民的愛，「陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。」

李遠透過文化部今天發布的新聞稿表示，作為血液腫瘤科的科學家，陳耀昌曾經完成台灣第一例骨髓移植，也為台灣建立骨髓庫基礎，同時是幹細胞研究開拓者。作為醫師，陳耀昌展現謙和、溫柔、關懷的態度，救人無數，在國內外有太多受到其救助的人，因此聲名遠播。

李遠提到，陳耀昌後來又用科學家不斷研究的精神，對台灣比較少有人感興趣的不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以台灣歷史為背景的小說創作。

李遠表示，陳耀昌憑藉驚人的意志力，陸續完成「福爾摩沙三族記」、「傀儡花」（被公視改編成史詩級劇集「斯卡羅」，也因此開展台南岸內片廠的第一步），後來又寫了「獅頭花」、「苦楝花Bangas」、「島之曦」，「陳耀昌將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中，到處都有他的身影。」

陳耀昌1949年生於台南府城，台南一中畢業後，考入國立台灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返國後，他在台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。

陳耀昌曾任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任、台大醫學院法醫學研究所創所所長以及台灣細胞醫療協會創辦人，推動「法醫師法」三讀通過及細胞醫療相關政策，並長期關注漢生病患者人權，獲2020年度台灣醫療典範獎；亦曾擔任國大代表。

陳耀昌2016年出版「傀儡花」，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集「斯卡羅」，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。

其後陳耀昌陸續完成「獅頭花」、「苦楝花Bangas」，以及入圍2021年台灣文學獎金典獎的「島之曦」等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。2023年，他發起關於「台江風雲400年．內海陸化200年」的歷史論壇，以台南地景與原住民和平埔族記憶為題，展現他對家鄉與島嶼歷史的重視。（編輯：張雅淨）1141117