醫師傻了！陸男喝酒嘔吐狂吐血 一查肺部竟卡「原子筆筆蓋」

大陸浙江省寧波市一名24歲男子，日前聚餐喝酒後突發劇烈嘔吐，緊急送醫後，醫師竟在其肺部深處取出一枚「塑膠筆蓋」，男子嚇得驚呼，「天啊，這不是我小學六年級弄丟的那枚筆蓋嗎？」

醫師從小林肺部取出的筆蓋。（圖／翻攝《網易》）

陸媒《寧波晚報》報導，男子小林當天與友人夜宵聚餐飲酒，突感噁心反胃，隨即劇烈嘔吐，卻發現吐出的竟是鮮紅血液，嚇壞在場友人，緊急將他送醫。醫師發現其左肺局部支氣管擴張並伴隨感染，疑似有「痰栓」，且出現血管異常擴張、彎曲，醫師形容類似「老舊水管內壁凹凸不平，周圍纏繞著脆弱血管，稍有刺激就可能破裂出血」。

醫師指出，小林年紀輕輕卻出現這種情況，十分異常，於是動用手術做支氣管鏡檢查，竟赫然發現一枚白色塑膠筆蓋，深深卡在支氣管內，周圍已被肉芽組織包覆，顯示滯留時間很長，所幸這枚「潛伏」達12年的異物被成功取出。

對於為何多年未發病，醫師表示，筆蓋長期摩擦周圍血管，身體逐漸產生耐受，但喝酒後劇烈嘔吐、導致異物位置改變，造成血管撕裂，引發出血。術後小林看著筆蓋震驚不已，回憶起童年往事。他透露，小學六年級時曾在嬉鬧時不慎將原子筆筆蓋吸入鼻腔，慌亂擤鼻子感覺異物「不見了」，於是未再理會，沒想到釀成大禍。

