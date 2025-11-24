醫師公會反彈「醫美改革」 醫界爆內戰！四大醫團力挺衛福部 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器管理辦法》，祭出多項加嚴限制醫美診所及醫美醫師的新制，引發醫界有支持、有反對，不同於醫師公會發聲反彈，反對醫美診所納評鑑。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體今（24）日則聯合力挺衛福部，重批「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

衛福部是在日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，徹底消滅「直美」醫師，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。

中華民國醫師公會全國聯合會上午率先發出聲明，表達反彈立場，要求管制不能失衡，尤其反對把醫美診所強制納入評鑑，理事長陳相國甚至說，診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，「不用大費周章來處理診所」、「造成診所不方便」。

四大醫界專業團體下午則是聯合聲明力挺衛福部，強調生命安全不可被市場化討論，醫療本質並非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，全球所有國家皆將「醫療安全」與「財產保險」列為最高階層的監管領域。提出「放寬醫療管理」或以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險，亦違背國際醫療治理趨勢。

四大醫界專業團體表示，「醫師失業」之說並不符合事實，醫療本質即為全人照護，並非單一美容業務依賴，若以特定制度調整即稱將造成「特定科失業」，其實是不符合專業現況的言過其實。事實上，部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並無被排除。醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能引發社會焦慮的敘述來誤導民意。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，衛福部統計，從有PGY制度以來，全台約有600位左右未經PGY訓練就執業者，相對2020年執業西醫師登記的5萬多人，人數不多，為極少數，此次修訂「溯及既往」是為提高醫療品質和病人安全，過去就曾發生因為沒有完成PGY訓練而造成民眾醫療糾紛與死亡的案例，台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，故政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，各國也都是朝這樣的方向發展。

洪子仁說，「溯及既往」是原則，但細節可以討論，「溯及既往」雖有必要，但可以討論是不是只限定於要求PGY制度實施之後的「直美」醫師回訓。四大醫界專業團體是無保留支持衛福部修法版本，醫界也該自律，以更高標準要求自己。

至於評鑑，四大醫界專業團體也強調，醫院評鑑制度源自《醫療法》明文授權，醫策會為我國唯一法定評鑑團體。評鑑的目的，是確保各類醫療機構提供一致、可稽核、可比較的醫療品質，並非服務於任何單一利益團體。多年來，美容醫療機構不接受評鑑，已導致民眾在接受侵入性或高風險美容手術時缺乏一致的品質保證，因此，建立明確的管理階層、評鑑要求與風險分級制度，是修補長期制度缺口、提升病人安全的重要改革，不應被扭曲為圖利或干預市場。

