醫師兼作家 血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝

記者吳典叡／綜合報導

血液腫瘤醫學權威、有「臺灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌，昨日病逝於臺大醫院，享年76歲。陳耀昌不僅是國內完成首例骨髓移植的醫師，並協助越南完成第1例骨髓移植手術，奠定臺灣與區域內血液腫瘤科的重要基礎，在醫學貢獻卓著，也是電視劇《斯卡羅》原著《傀儡花》作者，集醫師與作家身分；噩耗傳來，醫界人士紛紛表示哀悼。

陳耀昌於民國72年完成首例自體骨髓移植，成為臺灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者；81年完成首例周邊造血幹細胞移植，醫學貢獻卓著。

衛福部長石崇良是陳耀昌的學生，他回憶陳耀昌在教學與照護上始終用心，而他於公務單位任職後，每當國內推動再生醫療特管辦法與立法時，陳耀昌都提供關鍵建議，是政策內容最重要的確認者，尤其在臨床與產業經驗，使陳耀昌成為政府制定法規時不可取代的首席顧問。其晚年意識到再生醫療對造福病患的重要性，更親自投入產業界，放下象牙塔光環，只為讓技術真正落地，如今噩耗傳來，心中滿是不捨。

回顧陳耀昌一生，與醫學成就等量齊觀的，則是文學建樹。成名作《傀儡花》榮獲臺灣文學金典獎，後由公共電視團隊改編為《斯卡羅》，引起廣大回響。另有《獅頭花》獲頒歷史小說獎，以及《苦楝花Bangas》、《島之曦》等著作。

集醫師與作家身分的血液腫瘤醫學權威的陳耀昌，病逝於臺大醫院，享年76歲。 （取自陳耀昌臉書）