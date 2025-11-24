醫師到你家！中醫到宅針灸助長者復能

▲天主教聖功醫院中醫部與居家護理所順利推動「中醫到宅針灸」照護整合計畫。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著高齡人口快速攀升，「看診不方便」成為許多長者的共同困境。為了讓中風後遺症、骨折、退化性疾病或行動不便，難以定期返院治療的長者，不再因交通限制而中斷治療，天主教聖功醫院中醫部與居家護理所推出「中醫到宅針灸」，在「全民健康保險中醫居家醫療照護整合計畫」的支持下，讓中醫師直接走進家門，把診間搬到客廳，透過疏通經絡、調和氣血，長者在家中就能有效減痛、增能，重新找回生活品質。

執行居家醫療服務多年的中醫師許景勝表示，到宅針灸對「神經系統疾病」、「肌肉骨骼與慢性疼痛」、「長期臥床與失能患者」以及「精神與睡眠障礙」等族群都有良好成效，也大幅減少長者因舟車勞頓而中斷治療的情況，透過規律施針，許多長者在熟悉的家中環境，就能逐步恢復身體功能。

在該院居家中醫團隊中，已有許多個案透過到宅針灸，看見身體逐漸恢復的希望。顏張奶奶因腦中風失能，從PAC到進住護理之家，再到返回家中接受居家醫療，這一路的陪伴與治療，都由醫院團隊串接照護，透過持續的針灸與復能介入，奶奶的肢體活動逐漸進步，生活品質也明顯提升；高齡98歲的黃邱奶奶則是「活躍老化」的最佳代表，中醫針灸配合基礎體能訓練，加上家人全力的支持照護，從每日飲食營養到中藥養身飲，讓長壽也能活得健康；王奶奶因髖關節骨折曾一度無法行走，返家後透過到宅針灸搭配復健與照護指導，疼痛逐漸減輕、身體力量慢慢回來，如今已能重新站起緩步行走。

中醫到宅針灸不只縮短醫療距離，更把醫療的溫度帶進家中，讓長者在最安心的地方重新找回健康與尊嚴，也特別感謝衛生福利部中央健康保險署高屏業務組的支持與協助，使居家中醫與到宅針灸得以順利推動，讓更多行動不便的長者能在家中獲得即時而友善的醫療照護。若有居家中醫服務需求，歡迎洽詢聖功醫院居家護理所 (07)2238153分機2290。（圖／記者王雯玲翻攝）