醫師加班免稅有望！石崇良承諾 ：年底拍板
近年全台醫事人力吃緊，尤其兒科、急重症及部分專科醫師人力流失最為嚴重，醫療體系瀕臨崩潰。立法委員廖偉翔今（30）日於質詢時指出，若不及時改善醫療人力流失問題，恐造成偏鄉與急重症照護空窗，影響全民健康安全。
廖偉翔表示，醫師長期工時過長、值班壓力沉重，卻因稅制及健保給付制度不合理，導致留才困難。他質詢衛福部部長石崇良，針對「醫院醫師加班免稅」政策，是否能在今年底前拍板，讓醫師們明年報稅時即可適用，實質減輕醫療人員負擔，提升留任意願。
石崇良回應，醫師上班時數確實較長，且按「所得稅法」一般加班費可以申請抵稅，因此目前也在為醫師爭取加班費抵稅明訂於「健保特約管理辦法」，並比照「所得稅法」的標準；廖偉翔則要求年底前完成，以適用於明年的報稅，並獲石崇良部長允諾。
另外，針對健保醫療服務給付標準應該擴大並調高，以利於留才，石崇良部長則說明，今年在健保總額優先調整了加護病房與急診的給付，明年則匡列249億預算投入兒科，將優先提高兒童住院的給付。廖偉翔則表示，目前未見明顯成效，衛福部應加速改革。
廖偉翔直言，醫療體系瀕臨崩潰已是長期問題，若不加速落實抵稅制度與健保給付合理化，人力的流失只會持續惡化。他強調，衛福部應在盡速落實承諾，讓第一線醫護人員感受到改革的決心，才能守護國人的健康。
