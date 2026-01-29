醫師加班費免稅下月拍板 衛福部年前發函財政部

衛福部長石崇良說，有關醫師加班費免稅，持續與財政部、行政院討論，已經取得共識，下個月（2月）會議就會拍板，力拚過年前發函財政部。（示意圖：shutterstock／達志）

醫院醫事人力逐漸流失，為增加第一線醫師留任意願，衛福部研擬「醫師加班費免稅」，原預計最快今年報稅就適用。衛福部長石崇良說，目前持續與財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，已經取得共識，下個月（2月）會議就會拍板，力拚過年前發函財政部。

衛福部擬針對醫院醫師加班費減稅，去年12月底已和醫界達成共識，比照警消，加班時數超過一定比例的加班費減稅，原力拚去年底上路、今年（115年）報稅適用。

立法院衛環委員會今日（29）針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」，請衛福部進行專題報告及備詢。

廣告 廣告

立委蘇清泉表示，醫師15年沒加薪，重症醫師都跑走、去開業，加班費與值班費一定要調整，並詢問醫師加班、值班費免稅進度。

石崇良表示，衛福部一直在跟財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，目前共識差不多了，預計2月會發函給財政部，有關未來醫師加班費認定、免稅等相關事宜，相信「很快會有好消息」。

立委廖偉翔接著詢問，好消息是什麼時候？去年說今年就可適用，究竟是什麼時候上路？石崇良表示，醫師有些是「加班」有些是「值班」，且有正常工時及輪班制區別，要先定義清楚。預計下個月會再開一次會議，就會拍板確定，會努力在過年前發函給財政部。

更多中時新聞網報導

吳宗憲證婚開黃腔逗新人

張學友巡演收官笑稱暫時失業

垃圾費全面隨袋徵收 可減量3成