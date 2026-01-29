醫師加班費免稅拚農曆年前發函 醫界肯定落實勞務公平助留才

有鑑於醫療人力流失問題日益嚴重，衛福部跨部會討論醫師加班費免稅案。衛福部長石崇良今天(29日)表示，已與相關部會取得共識，力拚近期拍板，並於農曆年前發函財政部。醫界對此表示高度支持，肯定此舉落實勞務公平，有助留才、強化台灣醫療韌性。

急診、神經內科醫師爆離職潮，為留住醫院醫師，衛福部健保署去年啟動討論，與相關部會研議修改醫院醫師所得稅制，研議醫師加班費所得稅免稅，當時預計新制最快今年報稅時適用。

國民黨立委蘇清泉、廖偉翔29日在立法院衛環委員會質詢時皆關切推動進度，衛福部長石崇良答詢時表示，目前已大致取得共識，但醫師「加班」、「值班」的定義尚待釐清，預計再開一次協調會便可拍板定案，力拚在農曆年前發函財政部。他說：『(原音)我們有一直在跟財政部賦稅署還有人總大家都在討論，所以共識差不多了，我們應該2月的時候就會發一個函給財政部，做未來醫師在加班費的認定。(廖偉翔：農曆年前可不可以給一個好消息？你要在農曆年前給大家一個小紅包吧。)過年前我們發個函，這2個禮拜，我們趕一下看看，我們發函。』

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，目前主治醫師雖未全面納入「勞基法」，但其高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異。依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，若能給予主治醫師加班費免稅，可說是落實勞務公平的重要里程碑，也補足長期以來的稅務制度缺口。

洪子仁強調，透過稅制調整，提供友善的執業環境，可實質提升主治醫師留任第一線的意願，穩固台灣急重症醫療防線，這也是維持台灣醫療體系韌性的關鍵。醫界期盼政府加快行政作業流程，在農曆年前順利拍板，讓這項政策盡速上路。(編輯：沈鎮江)